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土城某社區傳有確診個案 侯友宜：以疫調結果為主

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今到林口物流中心視察。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到林口物流中心視察。記者江婉儀／攝影

新北市土城某社區傳出有1名疑似確診個案，該社區管委會前天（13日）在公告欄貼公告，管委會表示，社區內有一位住戶因參加獅子會聚餐，經採檢後結果為陽性，但地方卻因沒有收到中央通知，無法在社區消毒，感到無奈，新北市長侯友宜表示．只要是有確定確診足跡，就會派員去消毒，以疫調結果為主。

該社區管委會前天（13日）貼出公告，指出社區內一位71歲（39年次）的男性住戶，因參加5月4日在新莊晶華亭餐廳舉辦的獅子會聚餐，在12日經採檢後，結果為陽性，於當晚由救護車送醫治療中，只因中央沒有通報，地方政府沒有收到訊息，就無法派人來消毒，無奈之餘只好自行花錢請人來消毒。

衛生局表示，若接獲中央疫情中心通報確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者進行採檢，同時通知環保局進行清消作業，個案疫情訊息由中央疫情指揮中心公布為準。

新冠肺炎 COVID-19 新北

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