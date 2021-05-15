本土病例單日增180例 全國電影院、圖書館即起關閉

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，昨天新冠肺炎本土病例大增180例，全國休閒娛樂場所如電影院、體育館、圖書館等即起關閉，宗教禁止進香團與遶境活動、校園停止開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在行政院防疫記者會後做出上述表示，他說，昨天國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例新增180例，另新增5例境外移入。

陳時中說，目前國內疫情熱區陽性篩檢率偏高，原本全台陽性篩檢率僅約0.5%，但現在幾個熱區裡，尤其新北、台北萬華，陽性篩檢率約為3%至10%，顯示這幾個區域有相當風險。

陳時中說，在此前提下，原本疫調防堵能力已經不足，必須提升警戒等級來因應疫情，因此祭出幾大防疫措施，包括全國休閒娛樂場所關閉、宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境活動，寺廟、教堂活動落實社交距離實聯制、校園停止開放、社團禁辦交接活動等。

陳時中指出，所謂休閒娛樂場所包括展覽場、電影院、體育館、活動中心、展演處所、美術館、史蹟資料館、市內溜冰場、游泳池、社區大學、K書中心、科教館、圖書館、老人共餐活動中心等類似場所。

此外，陳時中也強調，台北市、新北市即日起至5月28日進入第三級警戒，盼減少流動風險、降低聚會規模、餐飲單位須落實聯制、落實隔板等，否則就採外帶或停止營業，外出時須全程佩戴口罩，避免不必要的活動集會；企業也應營運措施，彈性上班時異地辦公等。

根據中央流行疫情指揮中心公布的「疫情警戒標準及因應事項」，若單週出現3起以上社區群聚，或1天新增10例以上不明原因感染源病例，將提升至第3級警戒，屆時外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需公共場所，其餘公共場域關閉。

針對發生群聚的社區，如需進行快速圍堵疫情，民眾需配合病毒篩檢且不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

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