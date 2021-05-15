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全台今增180例確診 陳其邁宣布：高雄進入準三級防疫準備

雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

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陳時中：雙北5月15到28日 升第三級警戒

聯合報 / 記者蔡晉宇陳熙文／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒。行政院長上午臨時舉行記者會。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天單日就有180個本土確診案例與5個境外確診案例。有鑒於新北市、萬華等疫情熱區陽性的篩檢率都偏高，從原先的0.5％提升到3％到10％不等，因此雙北市警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩週。

衛福部長陳時中指出，180人中有43例在萬華，並表示熱區的感染力確實發現與其他地方不一樣。至於媒體詢問，封城標準為何？陳時中表示，倘若連續7天有100例以上確診，為參考的標準。

防疫升三級的規範：

1.外出全程戴口罩。

2.禁止室內5人以上，室外10人以上聚會。

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其它營業及公共場域全部必須關閉。

4.發生群聚的社區，必須封鎖。

陳時中表示，在疫情熱區風險提高的狀況下，現有的疫調防堵已經有所不足，要提升到社區警戒，具體措施包括全國休閒娛樂場所全面關閉、宗教部分，全面禁止進香團、遶境，其他部分也應該落實實名制及社交距離；中小學停止對外開放；社團一切交接活動也不准辦理。

陳時中說，雙北提高防疫等級的精神是要減少流動風險，減少聚會規模，強化防疫新生活，基於這些原則，呼籲民眾外出全程戴口罩，避免不必要移動，停止十人以上聚會，有症狀一定要就醫，進行採檢。

至於立法院是否停止開會，陳時中則表示，預期立法院會遵照相關管制辦法來開會，將尊重立法院的決定。

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片
防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供

防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供

防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供

防疫措施。圖／行政院提供
防疫措施。圖／行政院提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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