校方要求「坐最後、禁互動」 和平醫護不滿小孩遭變相排擠

台灣本土疫情狀況持續升溫，大型活動紛紛改期或取消舉辦，多所大學也已緊急改為遠距上課，然多數中小學目前仍未採取遠距措施。一名身份為和平醫院醫護人員的女網友不滿發文，指出學校未詢問就擅自「隔離」她的兒子，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在爆料公社發文，她說明自己是和平醫院的醫護人員，經歷過SARS仍未調職，沒想到如今又需面對新冠疫情，甚至因此讓就讀國小的兒子被學校排擠，她不甘心直問「SARS至今仍在原醫院上班，難道是錯誤抉擇？」

她說明學校未詢問兒子的身體狀況，也未了解醫院的防疫措施，擅自以與家長跟疫情有連結為由通報防疫中心，而防疫中心回應校方，「讓孩子戴上口罩，坐到教室最後面，不准和同學活動」。她不滿指出「和平分艙分流已久，AB棟大樓甚至聯通走道也都封閉了，病人來往有專屬電梯，否則今天市政府會決議繼續上班嗎？處理我的小孩之前，可以先問問我嗎？」

原PO在家長代表的LIne群組反應，但校方並沒有立刻調整安排。根據原PO貼出的對話截圖，其他家長有的支持學校做法，「這是最不得已的做法了，難不成要孩子在家自修？」，也有家長認為醫護人員與其家人不應受到排擠。她致電防疫中心詢問，得到的回應為「沒有接觸確診個案，沒有疑慮，就是和平常人一樣自主健康管理即可」。她也點出整個中正萬華地區都處於疫情磨難之中，「只有和平醫院護士的小孩需要隔離嗎？」

原PO在家長代表的LIne群組中反應，其他家長則持正反意見。圖／取自 爆料公社

消息曝光後，許多網友紛紛留言為原PO加油打氣，認同校方應有更好的做法，「辛苦在第一線為防疫奮鬥的媽媽，妳的寶貝也會以妳為榮的！」、「要是全台醫護人員可以集體休假，我想，這些一副事不關己的民眾，才會懂醫護人員辛苦」、「一個疫情就讓人看出了人性的自私和醜陋！孩子何其無辜要受到這種排擠？在此謹向所有醫護人員致上最深的敬意和感激！」、「可以理解其他家長可能會擔心，但老師做法真的很不好，應該要加強宣導以及督促小孩勤洗手、戴好口罩以及保持距離」。

也有同為醫護人員的網友回應，「疫情穩定時大家就感謝醫護人員，一旦有問題就開始排擠醫護人員，華航機師出問題也要扯醫護人員，所有問題都是醫療人員的問題？！」、「到底身為醫護人員的小孩哪裡有錯？需要我們的時候就是天使！有事的時候我們就是瘟疫？」。

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