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華航諾富特群聚案 324人解除隔離

中央社 / 台北14日電
因應華航諾富特群聚案，疫情指揮中心於4月29日清空諾富特飯店，324名相關人員至集中檢疫所隔離，至今天凌晨期滿，全員2度採檢陰性，故可解除隔離，但仍須進行7天自主健康管理。報系資料照／記者鄭超文攝影
因應華航諾富特群聚案，疫情指揮中心於4月29日清空諾富特飯店，324名相關人員至集中檢疫所隔離，至今天凌晨期滿，全員2度採檢陰性，故可解除隔離，但仍須進行7天自主健康管理。報系資料照／記者鄭超文攝影

因應華航諾富特群聚案，疫情指揮中心於4月29日清空諾富特飯店，324名相關人員至集中檢疫所隔離，至今天凌晨期滿，全員2度採檢陰性，故可解除隔離，但仍須進行7天自主健康管理。

自4月20日起，華航諾富特爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情，截至目前共37人確診，包含13名機師（含澳洲確診機師）、2名空服員、7名飯店相關人員染疫，以及9戶家庭群聚（15名家人確診）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者電話訪問表示，4月29日飯店清空，包含飯店員工、旅客與機組員共324人，全數移入集中檢疫所。

莊人祥說，華航諾富特相關人員已於14日凌晨0時隔離期滿，經2度採檢全數陰性，故解除隔離，但仍須進行7天自主健康管理，而此群聚案則告一段落。

至於飯店何時能恢復營運，莊人祥表示，未來必須由華航諾富特提出計畫，說明飯店1館、2館未來該如何經營，經民航局或指揮中心審視，通過後才可營運。

新冠肺炎 COVID-19 諾富特

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