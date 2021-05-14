這7例是重點！ 前台大醫提「3建議」：疫情恐進入不同階段

國內新冠病毒疫情延燒，14日新增29例的本土個案中，有7例感染源尚未釐清。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，這7例將是影響疫情發展的重要關鍵，並建議往後防疫措施的「3大重點」；他也坦言，目前情況並不樂觀，需要「做最壞的打算」。

指揮中心14日宣布新增29例本土確診，其中屬於蘆洲獅子會群聚案共5例，累積25例；與萬華茶室相關者增加16例，累積23例；和宜蘭遊藝場群聚感染相關則1例，累積9例；至於其餘7例，目前感染源不明，尚待釐清。

針對疫情變化，林氏璧在臉書發文指出，感染源調查中的這7名確診者，將是影響疫情的重點，且他認為，社區現在就是「多點開花」，病毒生根社區的機率持續增加，已經難以透過圍堵的方式控制，若照這樣的狀態下去，必須對疫情「將進入完全不同的階段」有心理準備。

林氏璧指出，隨著疫情升溫，不論是醫師懷疑或民眾主動，近日內醫院會開始大量進行病毒檢測，通過這週內的案例增加數量，就能漸漸看出社區病毒的擴散程度，並決定往後的防疫方針，因此接下來的幾天格外重要。

林氏璧強調，目前看來這波疫情並不樂觀，呼籲各界別以為觀察到6月8日就沒事了；他也直言，若疫情持續嚴峻，現在防疫上主要進行的病毒基因定序、傳統疫調，都會越來越不重要，往後應更仔細觀察檢驗量能、輕症重症人數，以及醫院收治量能的監測，感嘆得做「最壞的打算」和「最好的準備」。

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