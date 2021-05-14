前會長跑茶室成焦點！ 獅子會怒發聲明：他人無權干涉私生活

近日本土新冠疫情擴大，其中染疫的案1203獅子會前會長足跡遍布多處，且與萬華茶室群聚案相關，指揮中心形容其與茶室工作者有「人與人的連結」，引發外界討論。對此，國際獅子會台灣總會14日發出聲明，呼籲大眾勿因此誤解獅子會的形象，並強調他人無權干涉相關成員的「私人生活」。

針對獅子會前會長染疫延伸的相關討論，國際獅子會台灣總會總監議會議長陳麗鳳在聲明中表示，獅子會在全球已有百年歷史，在台灣成立也逾60年，擁有近5萬名會員，並在成立以來，持續協助政府和各單位進行公益活動，金額合計有數億元，近年來每年捐助各國的公益金，也都達到近2億元。

聲明中接著提到，由於國內先前疫情控管得宜，多數民眾漸回一般生活模式，許多會員也不例外，才因此疏於防備，並強調確診會員是「新冠疫情的受害者」，且在得知確診後，該員如實通知周圍親友，並盡力配合疫調，至於其私人生活方面，他人「應無權干涉」。

聲明最後指出，會員確診案件經媒體曝光後，導致全國民眾對於「獅子會」一詞極為敏感，讓該會及獅友們深感遺憾，希望媒體往後能以個案編號報導相關事宜，並藉此聲明呼籲民眾，切勿因此對國際社團獅子會的公益性形象有所誤解。

此外，國際獅子會300B2區總監梁金生也在另一份聲明稿表示，確診者參加的餐敘，是活動中的一部分，但聚會結束後的其餘行程，都與原先團體無關，而網路流傳許多關於獅子會的不正確訊息和不當影射，容易讓社會對獅子會產生誤解，呼籲民眾勿再轉發類似訊息。

針對前會長確診後的足跡備受討論，國際獅子會台灣總會發布聲明回應。圖擷自 facebook

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