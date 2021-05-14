7感染源不明 陳時中：高度懷疑與萬華茶藝館相關

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增29例新冠肺炎本土病例，其中7例感染源不明。但指揮中心指揮官陳時中透露，高度懷疑與萬華茶藝館群聚案相關，將請警政協助疫調。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）單日本土病例再創新高，指揮中心公布29例新確診，16例與台北萬華區茶藝館相關，5例與獅子會相關，1例與宜蘭羅東遊藝場相關，其餘7例尚查無關聯性。

但陳時中透露，7例感染源不明者疫調持續進行，有人表示近日都未出門、沒碰到人，目前高度懷疑與萬華群聚案相關，行蹤較隱晦不好問，可能很多人去過但沒有講，要花一點時間釐清，加上其他資料串起行蹤，也需要警政協助疫調。

陳時中並提到，萬華地區是特殊情況，有一些身分不清楚或不方便看病者，服用成藥可能性較高，因此希望除了基層診所，社區藥師也要提高警覺，勸高風險者有症狀者去檢驗，若檢驗陽性，同樣可獲轉檢獎金。

陳時中說，初步估計這個月光是在萬華區看病者就多達4萬多人，儘管有醫療專業判斷，無法百分之百，因此希望能透過篩檢，愈早找出來愈好。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前台北市4處採檢站，都有派駐醫護進駐，希望每天採檢數可達200人，若採檢踴躍，將請台北市增派人力。

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