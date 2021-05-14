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新北國中生確診 急疫調掌握阻絕病毒黃金時間

中央社 / 新北14日電

新北市某國中男學生今天確診新冠肺炎，因生活背景與社交單純，市長侯友宜說，緊急投入疫調，希望掌握黃金時間找出感染源，以降低風險。目前，相關師生都列入居家隔離對象。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，確實有應屆生確診導致校方停課，同班學生已隔離，2週後將安排國中教育會考補考。

新北市長侯友宜今天下午在防疫會議後記者會表示，中央今天公布的確診本土病例中，有1名為板橋區某國中生，市府已啟動應變計畫，並將師生居家隔離。

侯友宜說，與該名確診學生接觸對象都已匡列並隔離，不會影響國中教育會考的其他學生健康，這名學生也沒有參加外面的補習班、也沒有參加學校課後輔導晚自習。

侯友宜說，目前疫情調查仍積極進行，尚未找到感染源。但學生生活單純，必須快速釐清，以降低風險，否則會變成更棘手的不明感染源個案。

衛生局長陳潤秋表示，接獲中央通知後火速展開疫情調查，尤其，學生生活單純，疫調方向包括家庭接觸者、生活行經路徑的活動史。目前，初步將相關師生、及其家庭成員列為居家隔離對象。以學生生活單純、在校都會戴口罩的作息型態，初步匡列的對象已足夠，但仍會遵照中央指揮中心指導的疫調方向。

教育局說，國中生染疫案，整體初步估計影響人數為66人。2班相關學生所參加的補習班，已於昨晚全數通知加強消毒作業。

對於台北市府已匡列出萬華區為高危險傳播區，侯友宜今天兩次接受聯訪時表示，萬華區與新北市有地緣關係，新北除全面消毒周遭區塊，也呼籲民眾盡量少參加人潮多的集會，避免群聚。

侯友宜說，新北市若有必要時，也會建議中央在個案集中的高風險地區、病毒傳播速度快又複雜的地區，設置篩檢站，但前提是經過專家評估。新北尚未列為熱區，但有掌握與盤點資源。

另，新北市今天動員3萬餘人，展開24小時全市大消毒，希望阻斷新冠肺炎病毒傳播。侯友宜前往三重區六張市民活動中心、周邊的銀行、餐廳、超市，訪視大消毒。他表示，總共動員3萬2400人，在公共領域的商場、百貨公司、夜市、營業場所執行消毒，也希望市民同步一起消毒。

侯友宜說，盼力拚阻斷疫情傳播途徑，消滅病毒。因新北、台北、宜蘭、基隆、桃園，陸續出現確診個案，新北市在尚未完全掌握個案活動史足跡前，寧可超前部署，確保切斷病毒感染途徑。

記者詢問侯友宜是否有與台北市長柯文哲聯繫防疫策略，他說，每個階段的作戰的方式，都要充分掌握與準備，新北盼望以「堅壁清野」守住第二級警戒。

侯友宜說，雙北及鄰近縣市的聯繫管道暢通，且保持密切配合，彼此聯繫與檢討、改進，是有程序、有步驟、有方法的防疫。這波疫情，北台灣縣市都是共同攜手合作、共同面對以控制疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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