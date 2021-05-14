【圖解】單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

中央流行疫情指揮中心14日最新公布本土案例再增29例，境外移入5例，史上單日最多例，累計5月11日至14日共四天，社區感染造成的本土案例已達64例，疫情警戒鈴再響。

今天新增的29例，分為四大群，其中16例與萬華區茶藝館及周邊相關；5例與五股獅子會前會長案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；值得注意的是有7例尚查無相關性。29例皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

▍萬華區茶藝館群聚 +16例（總計23）

工作者8例：

‧案1263 女60多歲，「鴻達」茶藝館工作

‧案1282 女50多歲，「鴻達」茶藝館工作

‧案1283 女50多歲，「鴻達」茶藝館工作

‧案1285 女50多歲，「鴻達」茶藝館工作

‧案1273 女60多歲，「得意春」茶藝館工作，和平醫院確診病患

‧案1280 女50多歲，「得意春」茶藝館工作

‧案1287 女50多歲，「三一三」茶藝館工作

‧案1288 女50多歲，「美金飲酒店」茶藝館工作

與茶室接觸者8例：

‧案1269 男40多歲，曾至萬華「得意春」茶藝館

‧案1270 男60多歲，家人於萬華茶藝館工作

‧案1272 男60多歲，曾至萬華梧州街茶藝館，和平醫院確診病患

‧案1277 男60多歲，案1252(萬華「珠海飲酒店」茶藝館)接觸者

‧案1279 男50多歲，曾至萬華廣州街周邊

‧案1281 女60多歲，曾至萬華活動；案1249、案1273(萬華茶藝館)接觸者

‧案1284 男60多歲，案1285(萬華茶藝館)接觸者

‧案1290 男60多歲，曾至萬華「福安」茶藝館

▍新北獅子會群聚 +5例（總計25）

（最皁確診者：前會長案1203）

‧案1264 女50多歲，案1203接觸

‧案1271 男60多歲，案1203接觸

‧案1275 女30多歲，案1257(案1203相關)太太

‧案1276 女10多歲，案1257(案1203相關)女兒

‧案1289 女30多歲，案1229(案1203相關)女兒，住在高雄。父親1229聲稱小孩都在國外，所以沒列入調查。後來是女兒得知父親確診之後，自己到醫院去採檢，結果發現為陽性。

▍1例與宜蘭遊藝場個案相關 +1例（總計9）

（最早確診者：遊藝場員工1202）

‧案1278 女60多歲，案1232接觸者

▍7例尚查無相關性

案1265、案1266、案1267、案1268、案1274、案1286、案1291。其中1266與1267為夫妻。

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