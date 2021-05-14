人與人的連結屢被譏！ 律師憂「阻礙疫調」籲：留條生路

台灣本土確診案例連環爆，疫情持續擴散當中。指揮中心日前將染疫的獅子會前會長與萬華茶室病例之間的接觸傳播，以「人與人的連結」描述，引起各界譏諷嘲弄。不過，律師呂秋遠指出，這些嘲笑和輿論，可能讓確診者不願說出實情，進而阻礙疫調進行，呼籲大眾應「給別人一條生路」。

針對「人與人的連結」一瞬間成為全台熱門關鍵字，呂秋遠在臉書發文表示，許多人一看到這串字眼，馬上就聯想到裸體、性行為、私生子等延伸討論，或許這是民眾在疫情嚴峻時苦中作樂的表現，但這些嘲笑的聲音，對疫調來說恐怕是「很恐怖的事情」。

呂秋遠進一步指出，如果確診者中，有人因為害怕自己被嘲笑、被做成梗圖流傳，甚至擔心成為下一個「獅子王」，而不願配合說出實話，反而會導致疫調更難進行，斬斷病毒鍊也會更辛苦、耗時更久，畢竟總不可能透過嚴刑拷打，逼迫染疫的人完整交代自身行蹤。

呂秋遠強調，沒有人願意生病，尤其在台灣「歧視新冠肺炎」的氛圍中，只要不小心確診，幾乎就成了罪人，面對這樣的現況，他呼籲社會大眾對染疫的人多一些寬容，留給確診者「一條生路」。

此外，他也直言，在本土疫情爆發前，許多人都是不戴口罩在群聚、在遊樂、在吃飯，這些「許多人」其實就只是運氣好而沒事，似乎沒有資格去嘲笑他人的私人活動，或批評他們造成疫情破洞。

至於「阿公店」究竟是什麼場所，呂秋遠則解釋，其實這是萬華傳統店面，大多並非脫衣陪酒，而是提供場地讓寂寞的人來此聊天聚會，也是許多收入較低者賴以為生的行業，雖然確實可能有婚外情發生，但並非全都是色情行業，因為發生疫情就將其妖魔化，他認為實在「沒有必要」。

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