疫情持續爆發 萬華分局異地辦公地點出爐！

突然之間我們就進入了社區傳染的階段，5月12單日更直接破雙位數，新增了16宗本土病例，1例感染源調查中；5月13日新增本土13例。這種感覺就像在看棒球比賽，台灣隊在國際賽中打到最後的冠軍賽，明明就一路領先到第九局，但突然之間就被對手連續敲出安打，然後眼看好像就要輸掉比賽了？

2021-05-14 15:24