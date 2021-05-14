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疫情持續爆發 萬華分局異地辦公地點出爐！

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影

台北市萬華區疫情持續爆發，北市府今下令萬華區公家機關異地辦公，萬華分局警方目前已規劃完成，各組室將撥出一半人員異地輪調上班。

萬華分局警方異地辦公地址：

西門町：西門町機動派出所（漢中街122號）

龍山所：龍山第二民防中隊（昆明街245號）

康定所：里長辦公室旁會議室（和平西路3段30巷15之1號）

東園所：義消隊部（東園街201號）

西園所：里民活動中心（西園路2段臨382之10號）

大理所：大理民防隊部（雙園街70號）

華江所：華江民防隊部（長順街臨125號）

莒光所：義警中隊部（興寧街6號）

青年所：青年民防隊部（青年路152巷1號）

警備隊：義警大隊（長沙街169號）

交通分隊：第一預備處所（中正一及中正二分隊）、第二預備處所（大同分隊）

分局各組室：西門町派出所2樓

新冠肺炎 COVID-19 萬華

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