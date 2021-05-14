獨／彰化傳兩確診被帶走 疑某社區理事長親人去萬華被感染

國內新冠肺炎疫情全台延燒，據傳彰化縣出現兩病例，指稱某社區發展協會理事長的媽媽及姊姊，最近曾到台北萬華疑感染新冠肺炎，經檢驗為確定病例，今天上午由防疫人員帶走，到專責醫院隔離治療，防疫人員並到社區全面消毒。

今天上午有人目擊彰化縣消防局救護車，由穿著防疫裝的消防人員會同衛生局防疫人員，到此一社區，帶走社區發展協會理事長的媽媽及姊姊，隨後由防疫人員到社區進行消毒，因此在網路上傳聞紛紛。據了解，她們最近一起到近來疫情緊張的台北萬華地區，回來後有發病，並經檢驗已確診，是否因此被傳染，仍在進一步疫調中。

彰化縣議員吳韋達今天上午質詢衛生局長葉彥伯，問說傳聞彰化縣出現確定案例，葉彥伯回覆表示，由於網路發達，訊息混亂，仍須由中央疫情指揮中心統一發布，但相關的防疫作為仍是要做，包括感染源那裡來？及傳給誰?彰化縣也早已成立應變中心，一切防疫作為都有落實在做。

另據傳彰化另有其他確定病例，但仍未獲證實。

台北市萬華區「楓香清茶館」工作的案1221為50多歲女性，足跡曾在5月7日發病日前3天搭乘遊覽車參加為期2日的進香團，停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮午餐，彰化衛生局經緊急調查，匡列芳苑普天宮接觸者約24位，及鹿港竹安宮接觸者約15位，共至少39名接觸者，並安排採檢，並持續調查其他接觸者。

彰化衛生局指出，已請廟方進行全廟內外消毒，廟門口量體溫、酒精洗手、戴好口罩才能進廟參拜；鹿港鎮公所已針對鹿港老街及廟口商圈等熱點，排定時程連續消毒8天。

由於疫情提升，彰化縣「員林龍燈夜市」及「彰化精誠夜市」「溪湖夜市」及「彰化永安夜市」確定即日起，全面關閉。 台北市萬華區「楓香清茶館」工作的案1221為50多歲女性，足跡曾在5月7日發病日前3天搭乘遊覽車參加為期2日的進香團，停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮午餐，彰化縣政府已加強消毒。圖／彰化縣衛生局提供 台北市萬華區「楓香清茶館」工作的案1221為50多歲女性，足跡曾在5月7日發病日前3天搭乘遊覽車參加為期2日的進香團，停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮午餐，彰化縣政府已加強消毒。圖／彰化縣衛生局提供

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