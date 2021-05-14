2患染疫和平醫院清空影響收治量能？石崇良：不必擔心

本土疫情從萬華、宜蘭到基隆延燒共計已38起個案，其中爆出兩名和平醫院確診患者，社區感染演變社區傳染，也引發院內群聚隱憂，值得注意的是，和平醫院是衛福部轄下負責北市收治新冠肺炎確診病患之專責醫院，是否會影響收治量能或有無替代醫院因應？衛福部次長石崇良表示，北市的醫療量能比其他縣市都多，不用擔心沒有備案。

石崇良表示，因應新冠肺炎疫情，衛福部根據疫情發展程度，早有四個階段的醫療能能準備，第一階段是將全台疑似或確診病患收治在負壓隔離病房，這部分目前有1000間，已使用快600間。

第二階段是透過全台共172家急救責任醫院，內有專責病房收治確診的新冠病患，採一人一室隔離，去年全台已啟動過一次，隨著疫情減緩，部分又回到原來的收治功能，近期隨著本土案例增加，已有一半的縣市重新啟動，預計到下周一全面開放。

倘若疫情更嚴，石崇良表示將啟動第三階段，以區域專責醫院來收治傳染病患，估計全台有3000間，像部桃負責桃園，而和平醫院則會負責台北，然而，隨著該院爆出兩名確診患者，目前和平已在清空，是否會影響北市收治或找他院因應？石崇良表示，和平目前還不是院內感染，加上台北市的醫療量比其他縣市都多，不必擔心找不到替代方案。

倘若群聚更擴大，就得啟動第四階段收治，石崇良表示，這時候全台醫院將保留給重症病人，輕症治療或確診者將轉至全台集中檢疫所，目前估計有4000床。

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