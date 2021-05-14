快訊

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

獨/阿公店小姐如八國聯軍 可怕還有「迴轉壽司」文化

2患染疫和平醫院清空影響收治量能？石崇良：不必擔心

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
和平醫院爆出兩例新冠確診，正在清空，該院是衛福部轄下負責北市收治新冠肺炎確診病患之專責醫院，是否會影響收治量能或有無替代醫院因應？衛福部次長石崇良表示，北市的醫療量能比其他縣市都多，不用擔心沒有備案。本報資料照片
和平醫院爆出兩例新冠確診，正在清空，該院是衛福部轄下負責北市收治新冠肺炎確診病患之專責醫院，是否會影響收治量能或有無替代醫院因應？衛福部次長石崇良表示，北市的醫療量能比其他縣市都多，不用擔心沒有備案。本報資料照片

本土疫情從萬華、宜蘭到基隆延燒共計已38起個案，其中爆出兩名和平醫院確診患者，社區感染演變社區傳染，也引發院內群聚隱憂，值得注意的是，和平醫院是衛福部轄下負責北市收治新冠肺炎確診病患之專責醫院，是否會影響收治量能或有無替代醫院因應？衛福部次長石崇良表示，北市的醫療量能比其他縣市都多，不用擔心沒有備案。

石崇良表示，因應新冠肺炎疫情，衛福部根據疫情發展程度，早有四個階段的醫療能能準備，第一階段是將全台疑似或確診病患收治在負壓隔離病房，這部分目前有1000間，已使用快600間。

第二階段是透過全台共172家急救責任醫院，內有專責病房收治確診的新冠病患，採一人一室隔離，去年全台已啟動過一次，隨著疫情減緩，部分又回到原來的收治功能，近期隨著本土案例增加，已有一半的縣市重新啟動，預計到下周一全面開放。

倘若疫情更嚴，石崇良表示將啟動第三階段，以區域專責醫院來收治傳染病患，估計全台有3000間，像部桃負責桃園，而和平醫院則會負責台北，然而，隨著該院爆出兩名確診患者，目前和平已在清空，是否會影響北市收治或找他院因應？石崇良表示，和平目前還不是院內感染，加上台北市的醫療量比其他縣市都多，不必擔心找不到替代方案。

倘若群聚更擴大，就得啟動第四階段收治，石崇良表示，這時候全台醫院將保留給重症病人，輕症治療或確診者將轉至全台集中檢疫所，目前估計有4000床。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園某國小女童染疫 鄭文燦：匡列師生一採陰性

MLB／染疫復出還是勇 釀酒人柏恩斯58K無保送創紀錄

萬華爆群聚防疫戰略不同了！ 柯文哲：應假設旁人已染疫

獅友染疫擴大 桃園某校73名師生隔離檢疫

相關新聞

中央北市共識：和平醫院暫停急診 無證外勞快篩給「特赦令」

本土群聚感染風暴持續擴大，昨晚指揮中心又公布北市聯醫和平院區有2例確診訊息，擔心引發院內感染，院區急門診營運降載，全面清...

賣場防疫大作戰》麥當勞、家樂福、路易莎採「實聯制」 全家、小七暫停開放洗手間

我國疫情升溫進入社區感染階段，民眾搶備口罩、酒精等防疫物資，減少外出用餐，超商、量販店、速食餐飲業者及旅宿業首當其衝，紛紛宣布加強防疫措施，落實「實聯制」、採取「梅花座」。

獨／獅子哥群聚案曾到巧虎音樂會 傳出幼兒園學童發燒腹瀉

中央流行疫情指揮中心昨公布確診某獅子會前會長等群聚相關者活動足跡，國父紀念館5月8日巧虎音樂會也在其中。台北市許多托嬰中...

前獅子會長傳染19人 其中5人都是因與他搭同一部車染疫

新北市五股前獅子會長確診後傳染給19人，現有消息傳出，當中5人都是因為與前獅子會長搭同一台車，處在密閉空間才遭傳染，其中...

社區感染引恐慌？民眾應正視客觀疫調數據

面對民眾對於社區感染的擔憂與疑慮，中央流行疫情指揮中心比對確診個案的基因定序，並針對足跡與接觸者進行交叉分析後，對於這波疫情大致還原了基本的輪廓，使得本來潛藏的宜蘭羅東遊藝場、蘆洲獅子會、萬華茶藝館、基隆擺攤女子四個隱形傳播鏈終於有了線索。

高雄二名大學生疑與確診者住同樓被通知隔離 學校2班停課

高雄市一處運動會館傳有民染疫，百餘人匡列隔離，同區亦有學生在網路上爆料，指校內2名學生與確診者住同一棟大樓，被通知篩檢並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。