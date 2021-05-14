和平院區出現確診反應慢？陳時中： 證據充足才公布

本土群聚感染風暴持續擴大，昨晚指揮中心又公布北市聯醫和平院區有2例確診訊息，外界擔心引發院內感染。台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議，對於患者5月9日就診，10日發生茶藝館事件，反應會不會慢半拍？對此，陳時中指出， 證據充足才公布，如果沒有弄清楚，擅自公布，很容易引發恐慌。

陳時中說，台灣在整體上反應已經是非常快，會有時間差，這會持續努力，包括整體效率如何提升，讓行政環節能扣得更緊，事實上有些情況，疫調要相對完整，證據充足才公布，如果沒有弄清楚擅自公布，很容易引發恐慌，疫調不免有個資不願意暴露等情況，如果任意公布，徒增恐慌，所以由中央疫情指揮中心公布。避免任意公布，會有非常多的網路假消息，也有有心人士、動亂分子。

北市聯醫總院長璩大成指山，病情都有適度暴露，兩患者都是5月9日前後就診，之後因其他病情收治醫院裡，直到症狀控制不佳，以及陸續產生更明顯症狀，加上宜蘭、萬華旅遊史確認，快速採檢確診並通報中央，確診後也立刻啟動全院應變計畫。

北市發言人陳智菡說，和平醫院風險對象匡列調查，包括病人、員工、高接觸者採檢，同病室病患、陪病者，現在都在負壓隔離病房，醫院員工有50位居家隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，昨天得知和平醫院狀況後，跟北市有密切聯繫，積極介入參與調查與建議及後續處理，會很快去篩檢可能的風險對象，若有傳播的話會陸續擴大追蹤，第一圈篩完後還會有第二圈、第三圈篩檢，隨著疫情、調查檢驗撞望持續密切處理。

張上淳說，之前有處理過部桃事件的經驗，會把上次處理作為更為精進，會處理的更理想，希望和平醫院可以盡快回復正常狀況，社區有很多個案狀況下，和平醫院還是需要承擔較大責任，希望可以很快幫忙全國後續防疫工作。

商品推薦