和平醫院2確診 護理師籲體諒：現在篩檢就是要等五小時以上
本土群聚感染風暴持續擴大，昨晚指揮中心突然又公布北市聯醫和平院區有兩例確診訊息，1男1女兩名住院病患，均為60多歲，台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議，針對萬華區防疫和和平醫院的營運降載，達成共識，包括急診要暫停，並在萬華設四個快篩站，並對5萬名沒有身分證明的外勞給予特赦令。
一名護理人員在臉書社團「我是萬華人」提醒要前往篩檢的民眾，不管要去那間醫院都可以，現在篩檢就是要等，而且等待期間不得離開急診，醫師是用分配的；地區醫院一名，區域醫院兩名，醫學中心會有2至3名。在醫師只有一至兩位的狀況下，就是要等！等不了就好好在家不然就掛號預約篩檢，不要亂跑自主管理好。
她提醒，收到細胞簡訊的大家（中央流行疫情指揮中心昨針對萬華區疫情發出60萬封警示簡訊），如果沒有簡訊內敘述的症狀，請不要占用醫療資源，現在篩檢人數真的很多很多，和平醫院額滿且已有確診案例 所以拒收；若拒收可以前往西園及中興醫院，這是周圍目前有收的社區檢驗機構，現在要等五個小時起跳，請各位有情有義溫暖的萬華人，一起共度辛苦的時光。
以下為護理師在臉書社團「我是萬華人」全文：
不管你要去台大 亞東 馬偕 長庚 都可以
不要再說1922說要你來哪裡 就一定是哪裡
總而言之
帶未滿十八歲的孩童都算兒科
篩過了也未必有資源能治療
如果篩完最後還是得轉院
第二
現在篩檢就是要等
而且等待期間不得離開急診
醫師是用分配的！
地區醫院一名
區域醫院兩名
醫學中心會有2-3名
醫師只有一至兩位的狀況下
就是要等！！！
等不了就好好在家不然就掛號預約篩檢
不要亂跑自主管理好
不要來了又在那邊說
怎麼怎麼的情況下
你們要負責嗎？
那請問自己要不要為自己的人生負責？
第三
收到細胞簡訊的大家
如果沒有簡訊內敘述的症狀
請不要占用醫療資源
現在篩檢人數真的很多很多
今日和平醫院額滿且已有確診案例 所以拒收
若拒收可以前往
西園及中興醫院
這是周圍目前有收的社區檢驗機構
ps現在要等五個小時起跳
請各位有情有義溫暖的萬華人
一起共度辛苦的時光
謝謝大家
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