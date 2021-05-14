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和平醫院2確診 護理師籲體諒：現在篩檢就是要等五小時以上

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
和平醫院。記者曾吉松／攝影
和平醫院。記者曾吉松／攝影

本土群聚感染風暴持續擴大，昨晚指揮中心突然又公布北市聯醫和平院區有兩例確診訊息，1男1女兩名住院病患，均為60多歲，台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議，針對萬華區防疫和和平醫院的營運降載，達成共識，包括急診要暫停，並在萬華設四個快篩站，並對5萬名沒有身分證明的外勞給予特赦令。

一名護理人員在臉書社團「我是萬華人」提醒要前往篩檢的民眾，不管要去那間醫院都可以，現在篩檢就是要等，而且等待期間不得離開急診，醫師是用分配的；地區醫院一名，區域醫院兩名，醫學中心會有2至3名。在醫師只有一至兩位的狀況下，就是要等！等不了就好好在家不然就掛號預約篩檢，不要亂跑自主管理好。

她提醒，收到細胞簡訊的大家（中央流行疫情指揮中心昨針對萬華區疫情發出60萬封警示簡訊），如果沒有簡訊內敘述的症狀，請不要占用醫療資源，現在篩檢人數真的很多很多，和平醫院額滿且已有確診案例 所以拒收；若拒收可以前往西園及中興醫院，這是周圍目前有收的社區檢驗機構，現在要等五個小時起跳，請各位有情有義溫暖的萬華人，一起共度辛苦的時光。

以下為護理師在臉書社團「我是萬華人」全文：

不管你要去台大 亞東 馬偕 長庚 都可以

不要再說1922說要你來哪裡 就一定是哪裡

總而言之

帶未滿十八歲的孩童都算兒科

篩過了也未必有資源能治療

如果篩完最後還是得轉院

第二

現在篩檢就是要等

而且等待期間不得離開急診

醫師是用分配的！

地區醫院一名

區域醫院兩名

醫學中心會有2-3名

醫師只有一至兩位的狀況下

就是要等！！！

等不了就好好在家不然就掛號預約篩檢

不要亂跑自主管理好

不要來了又在那邊說

怎麼怎麼的情況下

你們要負責嗎？

那請問自己要不要為自己的人生負責？

第三

收到細胞簡訊的大家

如果沒有簡訊內敘述的症狀

請不要占用醫療資源

現在篩檢人數真的很多很多

今日和平醫院額滿且已有確診案例 所以拒收

若拒收可以前往

西園及中興醫院

這是周圍目前有收的社區檢驗機構

ps現在要等五個小時起跳

請各位有情有義溫暖的萬華人

一起共度辛苦的時光

謝謝大家

新冠肺炎 COVID-19

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