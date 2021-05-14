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柯文哲：疫苗要中央統一採購 陳時中：有意見可以開誠布公談
北市和平醫院爆發2確診個案，台北市長柯文哲與衛福部長陳時中上午開會舉行防疫會議，針對日前陳時中曾說疫苗可交由地方購買，柯文哲曾反批「不負責任」，對此，陳時中指出，各地疫苗接種這種大事，都是由中央統籌規畫；柯文哲則說，疫苗還是要中央統一採購分配。
陳時中指出，地方買疫苗的事，因為之前有立委問他，地方政府可不可以買？他就說法律上規定，藥商可以買疫苗，申請進口，法律上藥商可以，但誰要委託藥商購買，是另一回事，但昨天他強調，政策上，指揮中心成立後，疫情發展到一個程度，各地疫苗接種這種大事，都是由中央統籌規畫，若地方有意見要談，都可以開誠布公的談。
柯文哲表示，疫苗還是要中央統一採購分配，如果放給地方政府，有縣市政府比較有錢，每個地方人數不一樣，金門買一萬劑夠了，台北市要200萬劑，問題一大堆。
柯文哲說 ，如果要打到總人口75％，要打二次，這沒想像中容易，要打兩輪，要6個月時間，美國這麼強大的國家 ，從拜登總統上任到現在，現在3個月才打50％而已約2.7億支，要國家總動員，沒那麼簡單，由中央統籌分配，早點跟地方講，地方要打沒那麼容易，以前流感也沒打過25%，且流感只打一次。
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