確診者足跡再添新竹熱門景點 內灣老街一早急忙大消毒

新竹縣府今天上午緊急派員前往橫山鄉內灣老街進行大消毒，據了解是因確診者曾在日前前來老街遊玩，環保局因此加強內灣地區消毒作業，不少商家見身穿防護服的消毒人員前來噴灑消毒水，紛紛閃避，並表示「今天乾脆休息，不做生意了」。

環保局在今天上午針對內灣老街、內灣車站、內灣吊橋及停車場周邊都進行全面消毒作業；據掌握是案1203相關接觸群聚案其中一名確診者，在9日當天曾到內灣老街遊覽。

內灣老街商家上午得知確診者足跡曾到內灣老街，非常驚恐，因為9日當天是周日，人潮非常多，而且內灣老街有許多小吃店家，部分遊客甚至沒戴口罩，邊走邊吃，如果有確診者來過，且沒有確實戴好口罩，可能存在傳染風險。

部分餐飲店家也表示，因今天非假日，且上午環保局派員來消毒，決定今天暫時休息，不做生意，後續會依照縣府指示，配合防疫措施。 新竹縣環保局今天上午前往內灣老街進行全面大消毒，針對老街、車站及吊橋等處加強消毒作業。記者巫鴻瑋／翻攝

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