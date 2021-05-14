疫苗取得、施打率雙低 消基會籲建立接種配套提高誘因

國內疫情近日急速升溫，連3天暴增36起本土確診案例。消基會今召開記者會指出，台灣1年多來的邊境管制與口罩防疫合併隔離措施，已處捉襟見肘的狀態，目前國內疫苗接種率只占總人口數的0.55%，遠不及可達群體免疫的6至7成，相較其他國家，台灣疫苗取得與施打率呈現雙低，呼籲政府重新擬定疫苗施打優先順序，提出鼓勵疫苗接種的配套方案與防護機制，並研擬立法提高預防接種疫苗受害者的救濟補償金，增加民眾接種意願。

消基會祕書長徐則鈺表示，檢視我國向國外採購的新冠肺炎疫苗交付進度，目前僅有來自COVAX的AZ疫苗19.92萬劑、阿斯特捷利康AZ疫苗11.65萬劑，總計31萬5700劑交付台灣，交付比例僅1.59%，除疫苗數量對比我國人口，還有相當大空間，疫苗交付進度也顯著落後。

至於疫苗施打情形，徐則鈺說，據截至昨日施打進度，全台已累計接種12萬9669劑，僅占台灣取得新冠肺炎疫苗的比例41%，尚有18萬多劑尚未使用，疫苗接種率也僅占台灣總人口數的0.55%，距離達到群體免疫成效的6至7成接種率，差距甚遠。

再進一步看自願接種者的公費及自費比例，根據中央流行疫情指揮中心11日資料，接種公費疫苗的醫事人員比例48.5%，其餘9類公費疫苗接種對象則占25%，而自費接種對象為26.2%，其他類0.2%，消基會說，顯示非醫事人員以外的公費施打對象與自費對象都還有極大推廣空間。

雖然因近日疫情升溫，民眾接種意願提高，但徐則鈺也質疑，目前疫苗數量是否足夠？看來距離全民接種還有一段距離。

消基會董事長黃怡騰說，相較美國等其他國家以預定方式採購大量疫苗，我國採購新疫苗更顯困難，呼籲政府採購疫苗政策應擴大不同種疫苗採購的可能性及管道，至於國產疫苗，他表示，應繼續推動，但不能有政治考量，必須符合國家第3期人體試驗要求，若沒有經過完整醫學實驗程序前，不能強迫國人接種，必須確保疫苗安全性、有效性才能上市。

黃怡騰說，政府也應制定監測疫苗接種系統，透過手機科技掌握接種後的健康情形並提供衛教；針對不良反應者，也應啟動防護程序與照顧機制，經民眾回報有較嚴重的症狀或對生活造成衝擊者，如提供照顧資源與給薪病假。

此外，黃怡騰表示，台灣雖有疫苗救濟補償辦法，可依救濟給付種類請求補償，但民眾承擔未知風險有差異，許多國家已採取特別立法提高救濟補償金，增加民眾接種意願，呼籲政府研擬立法，創造更完善的疫苗防疫救濟資源。消基會醫療委員會召集人、三軍總醫院急診內科主任藍國徵則建議，病毒已經在我們周遭，應採全民普篩，盡快辨識病毒源，才能有效抑制擴散。

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