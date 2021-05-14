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中央北市共識：和平醫院暫停急診 無證外勞快篩給「特赦令」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影
北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影

本土群聚感染風暴持續擴大，昨晚指揮中心又公布北市聯醫和平院區有2例確診訊息，擔心引發院內感染，院區急門診營運降載，全面清消。台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議，針對萬華區防疫和和平醫院的營運降載，達成共識，包括急診要暫停，並在萬華設四個快篩站，並對5萬名沒有身分證明的外勞給予特赦令。

陳時中指出，疫情嚴峻，這次疫情次來得快，傳播力量大，位置也複雜，對於萬華疫情和地方共同抗疫，包括從疫調、社區、和平醫院的風險清理，也已經達成共識。

柯文哲說，和平醫院是防疫專責，這段期間，急診要暫停，但保留快篩，門診不按受現場掛號，出院病人做14天居家檢疫，把醫院的壓力，在最短時間下降，並恢復滿載。

另外，萬華地區可能還有其他確診者，將設四個快篩站，包括中興、和平、西園醫院，另在剝皮寮設一個，從早上作業到晚上12點，讓有需求的人來做快篩。

柯文哲說，另外，遊民、 外配部分，遊民都有社工處理，外配也會，柯也說，要鄭重宣布的是有5萬名沒有身分證 的外勞給特赦令，不會因為來就醫就懲處。至於弱勢族群，也有民政系統來理。柯強調，有需要的才來，不要來做心安的，因為有潛伏期。

▍五大類加強監測對象：

曾於4月15日之後

1.至萬華茶藝館之相關人員與顧客

2.因發燒或上呼吸道症狀於萬華區就醫或藥房買藥的民眾（不限萬華）

3.因發燒或上呼吸道症狀曾於其他區醫療院所就醫之萬華區民眾

4.遊民與外配或弱勢族群

5.有意願篩檢之民眾。

設四大快篩站

中興、和平、西園三醫院及剝皮寮。

服務時間08:00到24:0，增設的剝皮寮，今下午四點起運作

▍快篩

1.RT-PCR：較準確，一天知道結果

2.快速抗原檢測：15分鐘可知道結果，但比較不靈敏

快速抗原檢測顯示是正的（陽性）就會送醫，若是負的傳染力比較低，但在RT-PCR結果出來之前，還是需要進行自主管理。

台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議。記者楊正海／攝影
台北市柯文哲上午與衛福部長陳時中舉行防疫會議。記者楊正海／攝影

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