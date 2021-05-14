快訊

柯文哲宣布：北市八大行業包括網咖今凌晨起暫停營業

直播／今本土+29...北市防疫再升級？柯文哲召開記者會說明

本土疫情出現破口 六都市長應對措施聲量誰奪冠？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

台灣本土疫情急遽升溫，11日爆出7例本土確診且其中6例為不明感染源，12日再爆增16例本土確診，指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有升到第三級警戒，但各地政府紛紛「超前布署」加強防疫措施。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，六都市長相繼在網路上宣布升級後的防疫措施，誰引起最高的網路迴響。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/11~2021/05/13)


做好三級警戒部署準備　新北市長侯友宜聲量居冠

12日本土確診一口氣新增16例，新北市長侯友宣布新北市升級二級警戒，關閉八大娛樂場所、網咖、電子遊樂場，並召開疫情應變會議，表示新北市已經做好三級警戒部署準備，如果走到需要封城的階段，將依照封城規範，實施禁足市民21天，每人1週僅有3天能夠出去採買物資。

對此，陳時中冷回「不曉得他的封城標準為何」，侯友宜也與台北市長柯文哲槓上。柯文哲表示封城是要出動軍隊管制，且若新北真的封城身為雙北共同生活圈的台北要怎麼辦，隔空喊話要侯友宜「不要亂喊」。但針對疫情發展快速做出反應，制定出如果進一步擴大的應對措施，即時反應的部分創下12,611筆網路聲量，居於六都市長之冠。

image source:翻攝自臉書


曾說機組人員是「防疫破口」　柯文哲被讚先知

這次由華航機師釀成的疫情破口，網友對機師擁有特權罵聲連連，台北市長柯文哲因為曾說機組人員只要居家檢疫3至5天「是防疫破口」，一語成讖意外受不少網友大讚是先知。此外，11日爆發7例本土確診病例後，台北市政府下午3點火速召開記者會，宣布防疫升級，當天起至6月8日，台北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行等活動也宣布禁止，網路聲量8,284筆排名第2名。

image source:翻攝自臉書


鄭文燦換大頭貼、黃偉哲換封面照　信心喊話守台灣

其它六都針對疫情即時反應的聲量接近，都有在第一時間做出相對應的防疫升級措施。高雄市長陳其邁宣布防疫升級，落實打疫苗、保持社交距離、戴口罩及預防院內感染，祭出醫療及長照機構10大措施等，網路聲量1,238筆；桃園市長鄭文燦原本身陷諾富特防疫破口的究責風暴當中，因為這波本土疫情快速爆發轉移焦點，第一時間公布防疫6大方向，要求各單位盤點要增加的管制措施等，並換上「#團結防疫守台灣」新大頭貼，是六都市長中唯一進行換大頭貼社群操作者，網路聲量1,171筆。

image source:翻攝自臉書


台南市長黃偉哲則是換上「團結防疫守台灣」的臉書封面照，宣布防疫措施升級，盤點警消、醫療、警政資源人力，確保口罩供給無虞等，網路聲量990筆；台中市長盧秀燕宣布6月8日前，暫停室內100人以上、戶外500人以上集會，防疫會議維持「一級開設」不鬆綁，網路聲量645筆。

image source:翻攝自臉書


延伸閱讀

陳時中證實找到確診者病毒「關聯性」：升3級機率降低

全面防疫！北市府活動喊卡　新北、宜蘭公共場域、風景區關閉一次看

外出注意！進麥當勞需「實聯制」登記、星巴克改外送買一送一　連鎖業者新規整理

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月11日至2021年05月13日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『六都應變措施聲量』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

原鬆口地方可自購疫苗 陳時中急轉彎：仍由中央統一採購

陳時中「人與人的接觸」說明好奇妙？ 網歪樓秒懂：會長壞壞

北市不關八大行業 侯友宜：尊重各地不同策略

萬華茶館確診者去過羅東遊藝場 陳時中：這是調查重點

相關新聞

單日增29名本土案例多熟齡族 其中3名是重症患者

中央流行疫情指揮中心今公布增加29名本土案例，再創單日人數新高紀錄，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，今...

和平醫院確診男到過萬華、宜蘭 陳時中：茶藝館是破口

指揮中心13日日晚間突宣布兩名在和平醫院確診的新冠肺炎患者，令人擔心社區感染進入院內，今日這兩名個案已入案號，分別為案1...

疫情釐清前未準備升三級 陳時中：現有幾把火燒很旺

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增公布本土確診案例增加29例，累計5月11日至14為止，短短四天，社區感染造成的本土案例...

板橋某國中生確診 侯友宜：生活單純、盡快找出感染源

新北市板橋某國中9年級畢業班傳出疑似有確診個案，指揮中心今天下午證實，一名10多歲北部男性尚無法查出相關性，為案1291...

評／台灣抗疫形同「九局下」 如何守住不被逆轉？

突然之間我們就進入了社區傳染的階段，5月12單日更直接破雙位數，新增了16宗本土病例，1例感染源調查中；5月13日新增本土13例。這種感覺就像在看棒球比賽，台灣隊在國際賽中打到最後的冠軍賽，明明就一路領先到第九局，但突然之間就被對手連續敲出安打，然後眼看好像就要輸掉比賽了？

前獅子會長傳染19人 其中5人都是因與他搭同一部車染疫

新北市五股前獅子會長確診後傳染給19人，現有消息傳出，當中5人都是因為與前獅子會長搭同一台車，處在密閉空間才遭傳染，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。