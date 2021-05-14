本土疫情出現破口 六都市長應對措施聲量誰奪冠？

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文／葛緯詩

台灣本土疫情急遽升溫，11日爆出7例本土確診且其中6例為不明感染源，12日再爆增16例本土確診，指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有升到第三級警戒，但各地政府紛紛「超前布署」加強防疫措施。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，六都市長相繼在網路上宣布升級後的防疫措施，誰引起最高的網路迴響。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/11~2021/05/13)





做好三級警戒部署準備 新北市長侯友宜聲量居冠

12日本土確診一口氣新增16例，新北市長侯友宣布新北市升級二級警戒，關閉八大娛樂場所、網咖、電子遊樂場，並召開疫情應變會議，表示新北市已經做好三級警戒部署準備，如果走到需要封城的階段，將依照封城規範，實施禁足市民21天，每人1週僅有3天能夠出去採買物資。

對此，陳時中冷回「不曉得他的封城標準為何」，侯友宜也與台北市長柯文哲槓上。柯文哲表示封城是要出動軍隊管制，且若新北真的封城身為雙北共同生活圈的台北要怎麼辦，隔空喊話要侯友宜「不要亂喊」。但針對疫情發展快速做出反應，制定出如果進一步擴大的應對措施，即時反應的部分創下12,611筆網路聲量，居於六都市長之冠。

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曾說機組人員是「防疫破口」 柯文哲被讚先知

這次由華航機師釀成的疫情破口，網友對機師擁有特權罵聲連連，台北市長柯文哲因為曾說機組人員只要居家檢疫3至5天「是防疫破口」，一語成讖意外受不少網友大讚是先知。此外，11日爆發7例本土確診病例後，台北市政府下午3點火速召開記者會，宣布防疫升級，當天起至6月8日，台北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦，醫院探病、畢業旅行等活動也宣布禁止，網路聲量8,284筆排名第2名。

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鄭文燦換大頭貼、黃偉哲換封面照 信心喊話守台灣

其它六都針對疫情即時反應的聲量接近，都有在第一時間做出相對應的防疫升級措施。高雄市長陳其邁宣布防疫升級，落實打疫苗、保持社交距離、戴口罩及預防院內感染，祭出醫療及長照機構10大措施等，網路聲量1,238筆；桃園市長鄭文燦原本身陷諾富特防疫破口的究責風暴當中，因為這波本土疫情快速爆發轉移焦點，第一時間公布防疫6大方向，要求各單位盤點要增加的管制措施等，並換上「#團結防疫守台灣」新大頭貼，是六都市長中唯一進行換大頭貼社群操作者，網路聲量1,171筆。

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台南市長黃偉哲則是換上「團結防疫守台灣」的臉書封面照，宣布防疫措施升級，盤點警消、醫療、警政資源人力，確保口罩供給無虞等，網路聲量990筆；台中市長盧秀燕宣布6月8日前，暫停室內100人以上、戶外500人以上集會，防疫會議維持「一級開設」不鬆綁，網路聲量645筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月11日至2021年05月13日。

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