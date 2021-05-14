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和平醫院2確診 衛生局：病患住院為泌尿問題 起初不願表明職業
疫情指揮中心昨天宣布某醫院2名住院病患確診新冠肺炎，台北市衛生局長黃世傑晚間證實是聯合醫院和平院區，並表示已開始進行清潔消毒工作，該隔離的就隔離，不會慌張。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天晚間表示，經初步調查2名確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者為60多歲男性及女性，9日至該院急診就醫，並分別於9日及10日入住該院不同病房。
莊人祥說，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，於12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，今天晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。
黃世傑表示，已把確診病患轉到負壓隔離病房，現在開始清空相關區域，暫時不要收病人，按照SOP開始進行清潔消毒工作，其他細節要問聯合醫院。
聯合醫院回應，相關細節由指揮中心統一公告為主，目前院方已開始進行清消作業，並請相關人員居家隔離或自主健康管理。
黃世傑強調，該隔離的醫護就隔離，市府和醫院知道該怎麼做，不會像以前這麼慌張。
有關住院病患確診新冠肺炎的原因，黃世傑說，病患住院的時候一開始是泌尿科問題，且不願意表明職業，外界不需要事後諸葛認為可能是醫師沒發現、沒想到，因為有時候患者症狀一開始不是那麼明顯。
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