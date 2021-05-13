快訊

某醫院關急診！兩名住院60多歲男女病患確診新冠肺炎

比爾蓋茲親口說出離婚原因 「這群人」最先知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園醫院證實替全院住院病患採檢 目標守住醫護

中央社 / 桃園13日電
桃園醫院清零計畫持續　環保局消毒 衛生福利部桃園醫院3日啟動「清零計畫」，除分批採檢全院2000多名工作人員，4日桃園環保局人員也到院區周遭消毒。中央社記者施宗暉攝　110年2月4日 中央社
桃園醫院清零計畫持續　環保局消毒 衛生福利部桃園醫院3日啟動「清零計畫」，除分批採檢全院2000多名工作人員，4日桃園環保局人員也到院區周遭消毒。中央社記者施宗暉攝　110年2月4日 中央社

衛福部桃園醫院今年初挺過群聚案，面對近日疫情變化，院方今天晚間向中央社記者證實，為了保護醫護人員安全，已替全院住院病人進行核酸檢測（PCR），新進住院患者也會篩檢。

衛生福利部桃園醫院院長徐永年今天晚間向中央社記者證實，因現在疫情升溫，社區感染狀況不明，因此約兩天前開始替全院住院病人進行核酸檢測（PCR），目前幾乎已經檢驗完畢，「篩檢結果還可以」。

徐永年表示，因現在很多染疫的個案都是無症狀的患者，「幫住院的病人篩檢，是為了保護院內醫護人員的安全」，院方前陣子討論後決定先來試做看看，未來要住院的新病人也一樣會採檢。

衛生福利部桃園醫院今年1月12日發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，共有21人確診、其中1人死亡，中央流行疫情指揮中心2月7日宣布院內感染風險解除，2月17日宣布桃園醫院採檢工作都已完成，所有人員PCR、抗體均陰性，2月19日恢復正常營運。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

印尼醫護實測 北京科興疫苗防護力達94%

新冠地獄！印度醫護開救護車 把確診者屍體「直接丟河裡」

陳時中：防疫不可能沒破口 如何合作圍堵才重要

部桃與國立陽明交大正式簽約 今成為教學醫院

相關新聞

某醫院關急診！兩名住院60多歲男女病患確診新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心今(13)日接獲某醫院通報2名住院病患確診為COVID-19，隨即偕同相關衛生單位至該院進行調查防治...

萬華某醫院爆收治茶藝店確診者 柯文哲今晚也前往關心

國內本土疫情持續延燒，北市萬華區茶藝館爆發群聚，中央流行疫情指揮中心已寬列7名確診個案，台北市長柯文哲今晚也前往萬華視察...

獅友染疫擴大 桃園某校73名師生隔離檢疫

桃園市某國小傳一名女學生確診新冠肺炎，該班級緊急停課；據了解女學生的父親是獅友，曾出席五股獅子會餐敘感染，妻子與就讀6年...

國安高層會議 蔡英文：七月底開始供應第一波國產疫苗

蔡英文總統今天下午在總統府內舉行國安高層會議，會後針對疫情、疫苗、民生物資及經濟面相等發表談話，呼籲團結防疫。她表示，我...

基隆婦人到高雄進香48人被匡列隔離 所幸全陰性

疑在新北市萬華蔡藝館群聚感染的案1217基隆56歲婦人，本月1日、2日兩天曾至高雄市大寮翁園路162號以及三民區鼎金一巷...

桃園醫院證實替全院住院病患採檢 目標守住醫護

衛福部桃園醫院今年初挺過群聚案，面對近日疫情變化，院方今天晚間向中央社記者證實，為了保護醫護人員安全，已替全院住院病人進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。