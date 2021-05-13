桃園醫院證實替全院住院病患採檢 目標守住醫護

衛福部桃園醫院今年初挺過群聚案，面對近日疫情變化，院方今天晚間向中央社記者證實，為了保護醫護人員安全，已替全院住院病人進行核酸檢測（PCR），新進住院患者也會篩檢。

衛生福利部桃園醫院院長徐永年今天晚間向中央社記者證實，因現在疫情升溫，社區感染狀況不明，因此約兩天前開始替全院住院病人進行核酸檢測（PCR），目前幾乎已經檢驗完畢，「篩檢結果還可以」。

徐永年表示，因現在很多染疫的個案都是無症狀的患者，「幫住院的病人篩檢，是為了保護院內醫護人員的安全」，院方前陣子討論後決定先來試做看看，未來要住院的新病人也一樣會採檢。

衛生福利部桃園醫院今年1月12日發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，共有21人確診、其中1人死亡，中央流行疫情指揮中心2月7日宣布院內感染風險解除，2月17日宣布桃園醫院採檢工作都已完成，所有人員PCR、抗體均陰性，2月19日恢復正常營運。

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