萬華區茶藝館爆群聚案 符合2條件免費快篩

北市萬華區茶藝館爆發新冠肺炎群聚感染事件，北市府今天宣布，曾到過萬華區172家飲酒店或有相關接觸史的民眾，若出現發燒、流鼻水等上呼吸道感染症狀，可到採檢站免費快篩。

台北市今天下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲表示，萬華區北到桂林路、南到和平西路三段、東到康定路、西到梧州街為高風險傳播範圍，呼籲民眾若在4月15日到過此區域且出現上呼吸道症狀，建議儘速就醫採檢。

北市府指出，萬華警分局已針對萬華區172家飲酒店列冊檢查，曾到過這172家飲酒店消費或有相關接觸史的民眾，若出現身體不適、發燒、流鼻水、打噴嚏等上呼吸道症狀，可以到聯合醫院中興院區以及西園醫院2採檢站快篩，費用由市府負擔。

柯文哲強調，快篩是給2種人做，分別為「有症狀的人」與「經專業判定認為有必要做的人」，且即便被感染新冠肺炎，若在潛伏期內仍檢查不出來，有出現症狀再去快篩就好，不用每天快篩一次，那是做心安的、沒有必要。

此外，社會局長周榆修指出，為關懷艋舺公園街友健康，社工從昨天晚上9時開始，已訪視艋舺公園周邊109名街友，接下來每週至少夜訪一次、每次發放兩片口罩，每兩週跨局處聯合稽查，並在6月8日前每天替街友量兩次體溫，同時加強防疫宣導。

周榆修強調，若艋舺公園周邊街友出現疑似上呼吸道感染症狀，或去過確診者足跡，將由社工協助轉介至檢疫站進行採檢；有安置需求的街友則須採檢後才可入住收容中心，避免防疫出現漏洞。

北市府坦言，曾到過萬華區172家飲酒店消費或有相關接觸史，且出現上呼吸道症狀的民眾可以免費快篩，但可能匡列不出來究竟有多少人符合這兩項條件。

至於若快篩陽性將如何協助後送就醫、曾到過高風險傳播範圍但未與172家飲酒店相關的民眾能否快篩等細節，北市府表示，尚在研議。

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