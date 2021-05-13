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男子居家隔離竟瞞衛生局與父親同住 隔天確診連累老爸

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市新莊區1名獅子會前會長（案1203）接觸者到基隆居家隔離，昨天確診後由救護車送醫住進負壓病房。記者邱瑞杰／翻攝
新北市新莊區1名獅子會前會長（案1203）接觸者到基隆居家隔離，昨天確診後由救護車送醫住進負壓病房。記者邱瑞杰／翻攝

新北市新莊區1名男子為獅子會前會長（案1203）接觸者，11日傍晚接到新北衛生局通知要居家隔離，表示要住在基隆，並向基市衛生局表示1人1戶，其實是與老父同住。這名男子昨天確診才向衛生局人員吐實，表示擔心波及父親。

衛生局表示，男子違反傳染病防治法隔離規定，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條，可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰。

中央防疫指揮中心11日公布獅子會前會長確診，新北衛生局展開疫調，依據他的活動史匡列居家隔離對象，11日下午5點多通知4日曾與案1203聚餐，家住新莊的男子須居家隔離。

這名男子在新莊與家人同住，無法1人1戶，因此向新北衛生局表示要到基隆居家隔離。

基隆市衛生局11日晚間7點多接獲新北通報，並依據接觸者管理系統聯絡上這名男子。男子向衛生局人員說，在基隆是1人1戶，未與他人同住。衛生局當晚9點多安排他到醫院採檢，隔天確診。

男子確診後擔心父親安危，才向衛生局人員吐露回基隆是與父親同住，9日也有回家，並前往八斗子漁港釣魚。衛生局馬上要求男子父親居家隔離，防範疫情擴散。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離

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