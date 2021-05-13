確診者足跡到苗栗 衛生局：基隆婦進香匡列接觸者30人

中央流行疫情指揮中心下午公布萬華茶藝館群聚案的公共場所活動史，其中有確診者5月2日下午的足跡曾到過苗栗縣通霄鎮拱天宮、後龍鎮乾富宮2處地點，苗栗縣衛生局下午發布新聞指出是基隆確診婦人參加進香團至通霄白沙屯拱天宮及後龍乾富宮停留，目前已匡列個案接觸者30人，環保局上午及下午並到兩地完成戶外消毒作業。

衛生局指出，基隆確診婦曾搭乘遊覽車參加進香團，於5月2日至通霄白沙屯拱天宮及後龍乾富宮停留，縣長徐耀昌指示立即啟動疫調、採檢及環境清潔消毒工作，衛生局目前匡列個案接觸者30人，已完成新冠病毒核酸（PCR）篩檢，目前健康無症狀，相關接觸者採1人1戶或防疫旅館隔離中，環保局今日上午10點30分及下午2點已進行戶外消毒作業，請鄉親安心、放心。

衛生局強調，疫情相關資訊由中央疫情指揮中心統一發布，民眾若有接獲來源不明的疫情訊息時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，違反者最高可罰300萬元；縣府各項防疫措施將依中央流行疫情指揮中心規定滾動式修正，相關防疫資訊可參閱疾管署網站或運用 line 搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」即時獲得防疫訊息，也可撥打免付費防疫專線 1922（或 0800-001-922）、苗栗縣政府衛生局防疫諮詢專線 722620 諮詢。 基隆確診婦2日曾搭乘遊覽車參加進香團至通霄白沙屯拱天宮、後龍乾富宮停留，衛生局今天分別進行戶外 環境消毒作業。圖／苗栗縣衛生局提供 基隆確診婦2日曾搭乘遊覽車參加進香團至通霄白沙屯拱天宮、後龍乾富宮停留，衛生局今天分別進行戶外 環境消毒作業。圖／苗栗縣衛生局提供 基隆確診婦2日曾搭乘遊覽車參加進香團至通霄白沙屯拱天宮、後龍乾富宮停留，衛生局今天分別進行戶外 環境消毒作業。圖／苗栗縣衛生局提供

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