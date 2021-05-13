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堵萬華群聚 柯文哲：匡列區三天內三人以上群聚飲食都停

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲也說，北市府已經匡列危險地區民眾，包括萬華區桂林路、康定路、和平西路三段、梧州街區域，強烈建議民眾停止群聚的飲食行為，只要是脫下口罩開口的飲食、唱歌都不行，只要脫下口罩、可能飛抹傳染的行為都要停掉。記者林麗玉／攝影
柯文哲也說，北市府已經匡列危險地區民眾，包括萬華區桂林路、康定路、和平西路三段、梧州街區域，強烈建議民眾停止群聚的飲食行為，只要是脫下口罩開口的飲食、唱歌都不行，只要脫下口罩、可能飛抹傳染的行為都要停掉。記者林麗玉／攝影

中央流行疫情指揮中心今宣布新增13例本土案例，其中9例與獅子會有關，3例與萬華有關，1例感染源不明。目前與萬華茶藝館相關的案例有6例，台北市長柯文哲今天下午三點半記者會中表示，隨著疫情繼續擴散，台北市萬華分局已列清冊，針對萬華分局列管的172家清茶館、飲酒店，先暫時停業三天，完成消毒與疫調，視三天之後，新的疫情變化再說，必須申請復業再通知是否可復業。

柯文哲也說，北市府已經匡列危險地區民眾，包括萬華區桂林路、康定路、和平西路三段、梧州街區域，強烈建議民眾停止群聚的飲食行為，柯說，也就是說，只要是脫下口罩開口的飲食、唱歌都不行，只要脫下口罩、可能飛抹傳染的行為都要停掉。

至於高風險傳播匡列區域外，柯文哲說，他也建議減少群聚餐飲行為，至於若有身體不適，包括發燒、上呼吸道感染等，可以到中興院區及西園醫院等院區檢查

柯說，所謂的群聚，他個人認為定義應該是是三人以上就算群聚。媒體問，若三人以上群聚飲食，有沒有罰則？柯說，這是強烈建議，但沒有到群聚會怎麼樣，因為警察不可能站在每一個店家裡面，基於首都生活圈，高危險傳播區都強烈建議群聚飲食，其他地方也建議先暫停，先觀察三天再說。

黃珊珊說，若要有罰則就需要公告，所以現在是強烈建議。柯文哲呼籲，疫情擴大，民眾也不要恐慌，大家保持冷靜，除減少群聚活動外，也希望將傳染鏈斷掉，讓活動地降低。

黃珊珊表示，北市府今天下午三點半正式發出公告，公告萬華區172個飲酒店從5月14日至5月16日暫停營業，環保局也需做好環境消毒，並落實實名制之後，店家提出申請，才可以復業。

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