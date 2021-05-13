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影／獅子會曾用餐2個半小時 桃園2店急消毒員工喊憂心

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
茶自點中正點昨晚已消毒完畢。記者曾健祐／攝影
茶自點中正點昨晚已消毒完畢。記者曾健祐／攝影

中央流行疫情指揮中心今公布13個本土病例，其中案1203是新北五股獅子會前會長，1人傳給10人，指揮中心公布其足跡遍佈雙北、桃園；其中桃園茶自點、松風日本料理都曾造訪，2店家昨晚均消毒完畢，今起正常營業，但員工也透露無奈與憂心，直言「我們也有家人，會怕被傳染啊！」

茶自點中正店表示，昨天約晚上8、9點接獲衛生單位通知，表示有確診者曾於10日到訪，隨即停止營業並聯絡合作的清潔公司到場消毒，包括店面、用餐區及所有桌椅等清潔，今天考量已經消毒完畢，上午恢復繼續營業。

中央流行疫情指揮中心今公布足跡，案1203群聚感染足跡於5月10日下午2點至5點半，在茶自點內停留約2個半小時，今天下午店內仍有部分用餐民眾，有人聽聞確診者曾到訪，表示真的嚇了一跳，考慮提前結帳離開，但也有人認為，店家既已全面清消完畢，用餐空間沒有疑慮不會受影響。

另外，案1203在5月9日晚上7點多，也到過桃園區松風日本料理參加晚餐聚會，店家員工說，大約昨晚6點多接獲通知，內部由員工自行以酒精消毒清潔，今天早上環保局也有派出在外部消毒。

員工無奈說，聽到確診者到訪相當害怕，直言「我們也有家人啊！」且案1203傳染力強，已有10多起確診與之相關聯，害怕因此被傳染。員工也說，案1203當天用餐時正好是母親節，晚餐時段幾乎坐滿客人，但根本不清楚他坐哪桌，也很擔心生意受影響。

松風日本料理。記者曾健祐／攝影
松風日本料理。記者曾健祐／攝影
茶自點中正點昨晚已消毒完畢。記者曾健祐／攝影
茶自點中正點昨晚已消毒完畢。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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