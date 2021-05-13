北市萬華全區大消毒漏掉這2國小？教育局：將優先消毒

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增16例本土及1例調查中新冠確定病例。16例本土個案中，有兩例為台北市萬華區的茶藝館的感染者；為此，台北市萬華龍山寺周邊昨天下午進行大消毒，但市議員劉耀仁下午在議會質詢指出，

北市環保局對茶藝館周邊環境消毒，但里長反映鄰近茶藝館的2所國小竟然沒消毒，教育局也不知道關心，還要他通知環保局。

劉耀仁問，目前萬華的警戒區內，兩所小學分別是龍山國小、老松國小，他接到萬華區青山里長的電話，指稱環保局針對127間茶藝館消毒，附近的兩間小學都沒有消毒，教育局要關心一下，他剛剛打給環保局長劉銘龍趕快派人去消毒。

北市教育局長曾燦金表示，會趕緊處理。教育局指出，兩間小學是在萬華警戒區邊緣，接到議員反映後已經請環保局優先處理，除了請師生自行先對教室內消毒，放學後再由環保局針對走廊等公共活動區域做噴消。

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