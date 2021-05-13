聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆信義市場有確診婦足跡停業十天 攤販驚：人很多很恐怖
中央防疫指揮中心今天公布基隆確診中年婦人足跡，案1217在5月7日上午9號10時，曾到信義市場。基隆市政府昨天和今天都派人大消毒，攤商得知確診者曾到過市場都很吃驚，一名攤販說，「每天人潮很多，不知去哪一攤，大家都很害怕，很恐怖」。
指揮中心指出，案1217為50多歲基隆女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫。
信義市場一名攤販今天下午表示，市場每天上午有那麼多人，可以說是人擠人，大家都很害怕，很恐怖，也不知她去哪一攤。市府下午已宣布，明天起停止營業10天，攤商都十分錯愕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言