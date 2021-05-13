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獅子哥群聚足跡曾到巧虎音樂會 國父紀念館：全館大消毒

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國父紀念館已有防疫機制。圖／國父紀念館提供
國父紀念館已有防疫機制。圖／國父紀念館提供

指揮中心公布確診獅子會前會長等群聚相關者活動足跡，國父紀念館5月8日上午巧虎音樂會也在其中。對此，國父紀念館表示，當天活動採實聯制。所有觀眾皆可掌握；兩場次演出結束後大會堂即進行消毒，故後續演出觀眾皆不受影響。

國父紀念館表示，案1203相關群聚案足跡在5月8日參觀國父紀念館10時30分巧虎演出場次，查當日大會堂演出共兩場，第二場為下午兩點半，主辦單位為O劇團，入場觀眾均按規定量體溫戴口罩，並採實聯制。故所有觀眾皆可掌握。

國父紀念館表示，兩場次演出結束後大會堂即進行消毒，故後續演出觀眾皆不受影響。此外，國父紀念館均定期消毒，並排定今天進行全館大消毒。民眾進入室內均依規定量體溫丶戴口罩並採實聯制。後續並將全力配合政府防疫機制。

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