本土個案多和萬華有關 匡列高風險發送細胞簡訊

今天國內新增13例本土案例，指揮中心指揮官陳時中表示，許多案例與萬華有關，當場環境相對複雜，引發交叉感染可能性高。副指揮官陳宗彥表示，將針對萬華4月15日至5月12日出入相關地區的民眾發送疫情警示簡訊。

陳宗彥表示，當地營業型態較為複雜，因此匡列一個範圍，基本是以三水街為主，並匡列康定路、桂林路等範圍，並回溯到4月15日到昨天，有在此出入者都發簡訊提醒。

另外，北市在當地設立採檢站，讓民眾願意主動去採檢站，希望兼顧隱私跟防疫供當地民眾採檢，並提醒相關民眾注意

另已請分局和這地區業者的協會全面協助，透過協會關係將客人整理出名冊，交給防疫醫師做後續疫調連夜完成，因為擴及的業者很多，後續將繼續疫調。

陳時中表示，因為足跡相對複雜，針對高風險接觸者去匡列，由外而內可以建議去採檢，或是問1922就近去採檢，如果不清楚也可以到疾管署網站查詢。

簡訊自下午兩點已經發送，發送量大約有60萬左右。陳時中說，接到簡訊不代表有問題，而是要評估自己風險，有症狀不可搭乘大眾交通工具，要採檢就直接採檢。 左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、 醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

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