快訊

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

本土新增13例！獅子會增9例多與出入萬華地區相關 5大足跡表一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園傳國小生確診 鄰近補習班也接到消毒通知

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市某國小驚傳一名女學生確診新冠肺炎，目前該生班級緊急停課，據了解女學生的父親是獅友，出席五股獅子會餐敘感染，妻子與一名女兒確診，另一女兒採檢結果呈陰性；另外，該校附近的補習班也接到消毒通知。

據了解，該國小附近有補習班接到衛生局通知消毒。補習班業者表示，目前還不確定補習班有沒有確診學生或同學就讀，但已配合進行消毒，如果下午確認有足跡，會配合政府政策，考慮停課。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

網傳確診者1217來過紫南宮附近用餐？ 竹山鎮公所擴大公領域消毒

影／新北市24小時大消毒 侯友宜：防疫超前準備

疫情嚴峻 國防部令化學兵作好大面積消毒準備

新竹竹東鎮展開大消毒 公所呼籲民眾配合中央防疫措施

相關新聞

本土個案多和萬華有關 匡列高風險發送細胞簡訊

今天國內新增13例本土案例，指揮中心指揮官陳時中表示，許多案例與萬華有關，當場環境相對複雜，引發交叉感染可能性高。副指揮...

獨／五股確診里長曾參加國小志工隊餐會 校長等4人自主隔離

中央昨日公布有10名前獅子會長親友染疫，現有消息傳出，其中1名感染者是五股某里長，在染疫後舉辦百人母親節活動，不僅如此，...

地方可自行購買疫苗？ 陳時中：中央處理才不會亂

立委陳玉珍昨質詢衛福部長陳時中，地方政府可否自行採購國際疫苗？衛福部長陳時中鬆口「合法合規」就可以。下午記者會時，陳時中...

確診者來過！ 基隆信義市場封閉 小峨嵋川菜館暫停營業

中央防疫指揮中心指揮官陳時中今天說明疫情，基隆市本土個案中年婦人（案1217）被列為「萬華茶藝館族群案」，在基隆的公共活...

公費接種1萬3665人創新高！ 新增兩例嚴重不良事件

新冠肺炎本土疫情升溫，面臨疫情以來最嚴峻狀況，也激出疫苗接種潮。昨天公費疫苗接種人數達1萬3665人，創下新高，加上自費...

疫情升溫立院開會違規？ 游錫堃：升到三級再朝野協商

新冠肺炎疫情升溫，疫情警戒標準也升至二級，禁止室內100人以上聚會，立法院院會若表決現場破百人聚集，還能不能開會引發爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。