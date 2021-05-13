桃園傳國小生確診 鄰近補習班也接到消毒通知

桃園市某國小驚傳一名女學生確診新冠肺炎，目前該生班級緊急停課，據了解女學生的父親是獅友，出席五股獅子會餐敘感染，妻子與一名女兒確診，另一女兒採檢結果呈陰性；另外，該校附近的補習班也接到消毒通知。

據了解，該國小附近有補習班接到衛生局通知消毒。補習班業者表示，目前還不確定補習班有沒有確診學生或同學就讀，但已配合進行消毒，如果下午確認有足跡，會配合政府政策，考慮停課。

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