茶館確診女曾到彰化宮廟 匡列採檢增加到72人
國內昨一口氣新增16例本土及1例調查中的新冠肺炎感染病例，其中在台北市萬華區「楓香清茶館」工作案1221的50多歲女性，曾到彰化停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮，彰化衛生局接獲通報，昨天先匡列至少39名接觸者，並持續調查，今天增加到72人陸續安排採檢。
案1221曾在5月7日發病日前3天搭乘遊覽車參加為期2日的進香團，停留鹿港竹安宮用點心，並到芳苑普天宮用午餐並一路往南，彰化縣衛生局長葉彥伯今表示，持續調查發現個案接觸有72人，大都是當時在場的宮廟人員與民眾，但進一步了解都是短時間接觸，這些匡列者在採檢後以自主健康管理持續觀察。
因疫情升溫，新冠肺炎疫苗施打率飆升，彰化昨天光是一天就打了一千劑，葉彥伯強調，目前打疫苗是最重要防範新冠肺炎的方式，向中央持續爭取疫苗量，從7500劑增加到1萬5千劑，目前已打了5千劑，但疫苗有限下，不確定是否還會持續撥發下來，為確保縣內公費高風險族群有足夠數量，不排除這兩天暫停提供自費疫苗施打，65歲以上長輩部分也限量施打。
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