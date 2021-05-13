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宜蘭確診者丈夫是華航交通車司機？宜縣衛生局：未經證實

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭與諾富特病例的基因定序一樣，屬同株病毒，今天也傳出宜蘭某位確診者的老公是華航交通車司機，但縣衛生局說未經證實。本報資料照
宜蘭與諾富特病例的基因定序一樣，屬同株病毒，今天也傳出宜蘭某位確診者的老公是華航交通車司機，但縣衛生局說未經證實。本報資料照

中央流行疫情指揮中心連夜追查，指揮官陳時中今天表示，蘆洲、宜蘭與諾富特的病例，基因定序一樣；宜蘭今天也傳出，某位女確診者的先生是開華航交通車司機，可能就是感染源？縣衛生局表示，經查確診者的家人接獨者與華航工作無關。

宜蘭11日爆出5例確診是「銀河百家樂」遊藝場群聚感染，昨再增3例。縣政府與中央配合進行疫情，直到昨天仍查不出感染源，也無法證實是否與華航或諾富特有關。

衛福部長陳時中今天在立法院受訪時證實，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」，病毒同株，都是同一串而往下延，可能形成一連串的傳播鏈。

宜蘭8起病例傳出後，縣政府陸續匡列156名居家隔離者，逐一調查釐清關係。今天也傳出，1名女確診者老公是開華航交通車的司機，有可能就是感染源，縣議員聽到此傳言，眾人在議會議論紛紛，向衛生局查證。

縣衛生局長徐迺維表示，他們仔細清查確診者的家人關係，並未發現從事與華航相關的工作，如果能查出相關的話，確實是「好消息」，就可能追出感染源了。

指揮官陳時中證實宜蘭與諾富特病例的基因定序一樣，屬於同株病毒，今天更傳出宜蘭某確診者的老公是華航交通車司機，但縣衛生局說未經證實。本報資料照
指揮官陳時中證實宜蘭與諾富特病例的基因定序一樣，屬於同株病毒，今天更傳出宜蘭某確診者的老公是華航交通車司機，但縣衛生局說未經證實。本報資料照

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