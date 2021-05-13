衛福部防疫預算執行不到七成 藍委：最該收心的是政院

新冠肺炎疫情再升溫，行政院長蘇貞昌籲全民該收心防疫。但國民黨立委林思銘今質疑，此次應變最前線的衛福部與教育部防疫紓困振興預算第一季執行情形均未達七成，執行率偏低，「最該收心的是行政院」。

林思銘表示，立法院去年通過的110年度防疫特別預算4199.47億元，根據行政院主計總處統計，第一季執行率最低的2個機關分別是教育部和衛福部。

林思銘說，教育部第一季累計分配數19.54億元，僅執行10.61億元，執行率54%；衛福部累計分配數584.77億元，執行數397.82億元，執行率也僅有68%。

林思銘批評，衛福部採購疫苗進度落後，如今才鬆口同意地方政府自行採購，手握國家資源，卻不知如何運用，且至今仍堅稱普篩無助於疫情防治，令人無法安心；教育部主管教育行政，迄今為止，各級學校仍未就防疫升級後可能採取的線上遠距教學布署，也讓人擔心政府未來應變能力。

林思銘表示，新冠肺炎疫情嚴峻，近日接連發生感染源不明之本土案例，國內距離升級三級警戒，僅一步之遙，蘇貞昌不要只顧著叫人民收心，最該收心的是沉浸在防疫有成光環而鬆懈無所作為的行政院。

林思銘指出，雖衛福部長陳時中宣稱，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序相同，皆為「英國變異株」，但來自華航或諾富特的病毒怎麼傳給蘆洲或宜蘭群聚案例，傳播鍊仍不清不楚，病毒也有可能已經進入社區。

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