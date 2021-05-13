快訊

獨／國軍駐美F-16首批返國 已由夏威夷飛關島

超前部署！宜蘭宣布關閉16風景區、8大行業暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文曾和確診者同天到台南土城聖母廟？黃偉哲：時間不同

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
總統蔡英文5月1日在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及主委王明義等人陪同下，到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶媽祖鑾轎出巡。圖／本報資料照片
總統蔡英文5月1日在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及主委王明義等人陪同下，到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶媽祖鑾轎出巡。圖／本報資料照片

新冠肺炎本土病例案1217為基隆50歲女性，在確診前曾到台南土城正統鹿耳門聖母廟及歸仁萬國通路，網傳該確診者和蔡英文總統在5月1日同一天到鹿耳門聖母廟，台南市長黃偉哲今表示，總統是早上9時到，確診婦是下午2時左右到，不能拿清朝劍斬明朝的官，所以說沒有疑慮，不需要過度揣測。

案1217經查到高雄進香之前，曾到台南土城正統鹿耳門聖母廟及歸仁萬國通路，但昨天第一時間台南市衛生局新聞稿回應仍以「網傳有確診者出現」，反而是由其他縣市流出案1217的「足跡」。

黃偉哲說，「贊成公布足跡，不公布足跡才奇怪，反而會造成民眾更大疑慮」，以昨天的例子來講，在指揮中心宣布前，地方不能做任何證實或反駁，所以會跟指揮中心進一步協商，對於消息保密程度及訊息發布，中央地方同步的程度一定要再拉近，以免有時間差，造成謠言或是不當訊息在網路流通。

黃偉哲指出，台灣是一日生活圈，北部失火，南部也不能放鬆，必須用高規格防疫整備。對於中央、地方公布足跡的時間不同調，黃偉哲說，這是時間差，因足跡公布的權責在指揮中心，當然在發布前會提前告訴地方，以利地方做事前部署。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

總統臉書引導公投 學者：有失分際

疫情嚴峻 台南市政府開啟採分艙辦公

台南議員轟陳時中 黃偉哲：用嚴謹態度做最壞打算

進入社區感染蔡英文臉書貼反公投 羅智強三問：妳有事嗎？

相關新聞

北市又傳疫情！內湖辦公大樓爆員工家屬確診 緊急停班

國內本土疫情持續延燒，中央疫情指揮中心昨日宣布新增16例本土案例，其中2例為北市萬華區茶室工作者，全台民眾人心惶惶。

陳時中：宜蘭蘆洲與諾富特基因定序相同 蘆洲獅子會案跟萬華有接觸

華航諾富特群聚尚未停歇，北部地區不明感染源本土案例飆升，短短2天內出現2起不明感染源群聚，3起感染源待釐清，23名本土確...

本土+16 疫情嚴峻恐升三級警戒

國內疫情面臨嚴峻考驗，昨天暴增十六例本土、一例調查中，及四例境外移入個案。在本土個案中，宜蘭羅東遊藝場群聚案增加三人、獅...

新聞眼／鬆懈的府院、指揮中心 該收心了

去年靠打仇中牌，台灣掌握先機，封鎖邊境，積極生產防疫物資、提醒國人習慣公衛措施，成為全球防疫優等生；但最近疫情突然失控，...

柯文哲下令萬華區172家阿公店停業三天 配合疫調清消

台北市萬華區有兩名茶藝館員工確診新冠肺炎，但感染源不明。台北市副市長黃珊珊今天赴萬華分局開會，黃珊珊宣布，柯文哲下令，台...

找到關聯！蘆洲獅子會前會長曾赴萬華茶藝館 進行「人與人」連結

衛福部長陳時中今天表示，台灣距離升三級的可能性變小了。另外，蘆洲與宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，且蘆洲與萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。