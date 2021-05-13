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蔡英文曾和確診者同天到台南土城聖母廟？黃偉哲：時間不同
新冠肺炎本土病例案1217為基隆50歲女性，在確診前曾到台南土城正統鹿耳門聖母廟及歸仁萬國通路，網傳該確診者和蔡英文總統在5月1日同一天到鹿耳門聖母廟，台南市長黃偉哲今表示，總統是早上9時到，確診婦是下午2時左右到，不能拿清朝劍斬明朝的官，所以說沒有疑慮，不需要過度揣測。
案1217經查到高雄進香之前，曾到台南土城正統鹿耳門聖母廟及歸仁萬國通路，但昨天第一時間台南市衛生局新聞稿回應仍以「網傳有確診者出現」，反而是由其他縣市流出案1217的「足跡」。
黃偉哲說，「贊成公布足跡，不公布足跡才奇怪，反而會造成民眾更大疑慮」，以昨天的例子來講，在指揮中心宣布前，地方不能做任何證實或反駁，所以會跟指揮中心進一步協商，對於消息保密程度及訊息發布，中央地方同步的程度一定要再拉近，以免有時間差，造成謠言或是不當訊息在網路流通。
黃偉哲指出，台灣是一日生活圈，北部失火，南部也不能放鬆，必須用高規格防疫整備。對於中央、地方公布足跡的時間不同調，黃偉哲說，這是時間差，因足跡公布的權責在指揮中心，當然在發布前會提前告訴地方，以利地方做事前部署。
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