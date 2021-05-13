本土病例萬華女到彰化進香　39名接觸者被匡列居家隔離

台灣COVID-19本土病例在兩天內暴增23例，其中案號1221的54歲萬華女性病患本月7日曾到彰化縣進香，包括芳苑鄉信仰中心普天宮，今天縣政府協調芳苑鄉公所全面大消毒，衛生局人員持續疫調，截至目前已知24人被通知居家隔離和等待採檢，另一進香廟宇鹿港竹安宮的居家隔離人數為15人。

普天宮凌霄寶殿今年元月間啟用，金碧輝煌，吸引各地宮廟信徒參觀和進香。普天宮副主委洪媽壹今天表示，5月7日台北青龍宮8輛遊覽車載來約300名香客，上午11點50分抵達普天宮用餐，吃完午膳，香客自由參香，主要到媽祖殿和凌霄寶殿參拜，拜完神明之後，絕大多數在餐廳外面的涼亭等園區樹下蔭涼處休息，全團停留約1個多小時離去。

普天宮昨天接到通知，立馬找清潔公司宮前、宮內、宮外大消毒，從台階、石獅子、神明殿、辦公室到餐廳，來回噴好幾次。今天縣政府協調芳苑鄉公所再消毒一次，特別針對餐廳噴藥，地板全是濕黏的藥水；洪媽壹說，今天下午普天宮管委會還會找清潔公司再消毒一次。

副縣長洪榮章上午察看普天宮消毒作業，並表示，案號1221的女性病人在發病前3天到彰化縣進香，根據彰化縣衛生局疫調，鹿港竹安宮有15人近距離接觸者，普天宮24人，必須依規定在居隔離和等候採檢，衛生局持續疫調中，希望滴水不漏做好防疫。

普天宮疫情方面，據了解近距離接觸的大多數是端菜等廚房人員，以在地居民為主，衛生局通知他（她）們的家屬必須讓接觸者單獨一個房間，因鄉間獨居人口不少，衛生局調查接觸者的生活需求，不排除為獨居接觸者送餐。 本土社區感染病例案號1221的女性曾到芳苑鄉普天宮進香，縣政府今天消毒環境。記者簡慧珍／攝影

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