快訊

獨／國軍駐美F-16首批返國 已由夏威夷飛關島

超前部署！宜蘭宣布關閉16風景區、8大行業暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市疫情爆發 疫苗施打人數爆增

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜（中）表示民眾願意施打疫苗是好事，但他也會請相關單位確保施打動線安全。記者張哲郢／攝影
侯友宜（中）表示民眾願意施打疫苗是好事，但他也會請相關單位確保施打動線安全。記者張哲郢／攝影

連2天出現確診個案，甚至單日出現10例以上確診，新北市疫情面臨嚴峻挑戰，受到這2天疫情狀況影響，新北施打疫苗人數爆增，市府電話也被打爆，多是民眾詢問是否能施打疫苗。為避免民眾排隊打疫苗造成群聚，侯友宜強調，責成衛生局規畫動線確保安全無虞。

據衛生局統計，上周疫苗施打人數都在3位數，有些民眾考慮施打疫苗後需休息，上周以周五751人施打較多，但自11日前五股獅子會長（案1203）確診後，接種人數破千，12日全國新增16例確診，接種人數再倍增，12日2103人比1周前多5倍，甚至各區都出現排隊打疫苗狀況。

侯友宜表示，前段時間AZ疫苗施打意願低，這段時間疫情高漲，民眾施打意願提高不少，這是好事。被問到民眾排隊是否有群聚現象，侯友宜回應，今日會去視察施打動線，動線規畫會責成衛生局了解，確保民眾安全。

至於衛福部長陳時中稱地方政府可自行採購國際疫苗，侯友宜認為，疫苗採購期待中央快速且多元，讓民眾能打到想打的疫苗，各地方也許有不一樣看法，但都是善意，相信中央會全力爭取疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

談新北封城被綠營轟 侯友宜：是為最壞狀況準備

發音不標準「近日」變「今日」升級！ 陳時中：距離封城還很遠

侯友宜：新北八大行業停業 該封城就封城

侯友宜訪視新北KTV 業者配合防疫暫停營業

相關新聞

北市又傳疫情！內湖辦公大樓爆員工家屬確診 緊急停班

國內本土疫情持續延燒，中央疫情指揮中心昨日宣布新增16例本土案例，其中2例為北市萬華區茶室工作者，全台民眾人心惶惶。

陳時中：宜蘭蘆洲與諾富特基因定序相同 蘆洲獅子會案跟萬華有接觸

華航諾富特群聚尚未停歇，北部地區不明感染源本土案例飆升，短短2天內出現2起不明感染源群聚，3起感染源待釐清，23名本土確...

本土+16 疫情嚴峻恐升三級警戒

國內疫情面臨嚴峻考驗，昨天暴增十六例本土、一例調查中，及四例境外移入個案。在本土個案中，宜蘭羅東遊藝場群聚案增加三人、獅...

新聞眼／鬆懈的府院、指揮中心 該收心了

去年靠打仇中牌，台灣掌握先機，封鎖邊境，積極生產防疫物資、提醒國人習慣公衛措施，成為全球防疫優等生；但最近疫情突然失控，...

柯文哲下令萬華區172家阿公店停業三天 配合疫調清消

台北市萬華區有兩名茶藝館員工確診新冠肺炎，但感染源不明。台北市副市長黃珊珊今天赴萬華分局開會，黃珊珊宣布，柯文哲下令，台...

找到關聯！蘆洲獅子會前會長曾赴萬華茶藝館 進行「人與人」連結

衛福部長陳時中今天表示，台灣距離升三級的可能性變小了。另外，蘆洲與宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，且蘆洲與萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。