新北市疫情爆發 疫苗施打人數爆增

連2天出現確診個案，甚至單日出現10例以上確診，新北市疫情面臨嚴峻挑戰，受到這2天疫情狀況影響，新北施打疫苗人數爆增，市府電話也被打爆，多是民眾詢問是否能施打疫苗。為避免民眾排隊打疫苗造成群聚，侯友宜強調，責成衛生局規畫動線確保安全無虞。

據衛生局統計，上周疫苗施打人數都在3位數，有些民眾考慮施打疫苗後需休息，上周以周五751人施打較多，但自11日前五股獅子會長（案1203）確診後，接種人數破千，12日全國新增16例確診，接種人數再倍增，12日2103人比1周前多5倍，甚至各區都出現排隊打疫苗狀況。

侯友宜表示，前段時間AZ疫苗施打意願低，這段時間疫情高漲，民眾施打意願提高不少，這是好事。被問到民眾排隊是否有群聚現象，侯友宜回應，今日會去視察施打動線，動線規畫會責成衛生局了解，確保民眾安全。

至於衛福部長陳時中稱地方政府可自行採購國際疫苗，侯友宜認為，疫苗採購期待中央快速且多元，讓民眾能打到想打的疫苗，各地方也許有不一樣看法，但都是善意，相信中央會全力爭取疫苗。

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