台灣防疫要做好 大台中醫師公會理事長給這3建議

國內疫情嚴峻，大台中醫師公會理事長魏重耀上午提出3項台灣曾有的優勢，認為只要做好這3件事，台灣仍可不必悲觀，並有比其他國家更佳的防疫優勢。他同時也指出，目前施打疫苗的速度應加快，才能應付民眾的需求和疫情的變化。

魏重耀說，省視有疫情至今，台灣防疫能做得好，在於大家有一、先前SARS的經驗，因此做好的阻絕病毒於境外、二、民眾戴口罩勤洗手，和三、有廣大的社區醫療把關。

他說，很可惜的是，最近因華航醫師染疫使得阻絕於境外這一關破功，但是在印度疫情擴大，已散播44國，以及病毒變異的更易傳染下，阻絕境外這件事，有必要更為加強，否則若仍有破口存在，將更難防患。

對於戴口罩勤洗手，他認為台灣民眾自我保護意識高，連診所看感冒和腸病毒的人都少了，可以獲得證明，這也是台灣防疫能做得好最重要的一關。

最後，則是台灣有優於他國的基層社區醫療，可以在第一線接觸病患，為疫情把關。但是，他也建議政府應該給基層醫師「武器」例如應比照流感，給基層醫師快篩試劑，這些試劑的準確度都已有8、90%，有了試劑可以讓基層醫師第一時間替可疑患者進行快篩，不必一有可疑案例就送大醫院。

另也建議可以在社區建立「社區篩檢站」由已成立的「社區醫療志願軍（基層醫師組成）」替民眾篩檢，並加打疫苗。如此一來，在社區醫療的把關下，可以有效的保護住醫院的醫療資源和能量，不致醫院因大量可疑患者進入而負荷不了。

魏重耀也指出，目前政府打疫苗的速度實在太慢，以台中市為例只有部立台中醫院和童綜合兩家，每天不過數百人，如何才能應付更多民眾的需求和疫情的變化？

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