本土確診爆炸誰該負責？網友點名「三大戰犯」

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

繼華航機師與諾富特防疫旅館群聚感染釀成防疫破口，11日再增加7例本土確診病例，成為國內疫情爆發以來單日本土確診新高，指揮中心指揮官陳時中正式宣布「台灣已進入社區感染」階段，國內疫情一夕快速升溫，網友震驚之餘也開始「抓戰犯」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，最多網友劍指罪魁禍首為華航以外，政府鬆懈與人民危機意識下降，都是大家認為本土疫情快速失控的原因。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/06~2021/05/12)





華航－機師擁特權又到處亂跑

這次本土確診會被發現歸功於民間醫師的敏銳，羅東聖母醫院醫師收治兩名病患時，經詢問發現工作都在同一場域，驚覺不尋常而安排採檢確診，才抓出潛藏在社區的隱形傳播鏈。

對此，名嘴王瑞德在節目上替陳時中喊冤，認為真正要負責任，且應該要針對的對象是華航，砲轟「華航最該下台」，許多網友也跟著在網路上痛批，機師擁有只須隔離三天的特權，許多人又缺乏警覺心出沒各大公共場所，「機師自己就該有警惕，害了一堆人」、「華航真的該賠錢」、「機師只要隔3天的漏洞，破很久了..」。





政府鬆懈－公文跑兩個月，中央地方互踢皮球

除了怪罪華航造成防疫破口，也有網友質疑宜蘭確診病例尚未證實與華航有關，加上這次諾富特飯店群聚事件爆發前，早就有人檢舉造成防疫破口的「混住」情形，最誇張的是公文跑了兩個多月還來不及處理，疫情就率先爆發，且日前放寬機組人員只需隔離三天，也沒隨著疫情變的嚴峻調整，直指政府本身也鬆懈了。

中央地方誰該負責，現在也成為各說互踢皮球的局面，台北市長柯文哲10日赴台北市議會報告，被問到諾富特公文為什麼跑兩個月表示「這不是我的錯」，民眾黨要求調出公文系統，釐清是公文遲到還是行政怠惰。

指揮官陳時中則說「公文不會跑得比病毒快」引發外界質疑聲浪不斷，中央與地方竟只靠公文往返，如此大的事件也未選擇網路或其他更快速聯絡方式，挨酸「時鐘之神是不會錯的」、「發電報再騎馬寄送都不會拖這麼久」、「緊急事態，電話就先打了還在發公文」。





人民鬆懈－政府防疫做太好，民眾不戴口罩

針對國內疫情急速升溫，行政院長蘇貞昌第一時間點出民眾現在比較鬆懈大意，呼籲國人應該收心，甚至還說是「政府在防疫上做出好成績，民眾才因此鬆懈」，挨批是想第一時間撇清責任，但有網友認同表示台灣人最近警戒心確實下降，關注度遠不及日前發生的部桃群聚感染事件，留言「桃園確診足跡多的地區就一堆人不戴口罩了」、「鬆懈超多，去年在搶口罩根本搶心酸，懶惰鬼一堆」、「鬆懈很久了，一堆活動還不戴口罩」。

5月3日調查「本土確診創新高」時，網路聲量確實不及年初時部桃群聚感染事件，但在指揮中心11日宣布出現多起不明感染源後，創下單日28,396筆網路聲量新高，民眾的關注度隨著指揮中心公布有多起不明感染源後，焦點又快速重回國內疫情上。













分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月06日至2021年05月12日。

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