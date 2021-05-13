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防疫若升第三級恐影響公投？ 李進勇：有定案隨時因應

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會報告並備詢。記者鄭媁／攝影
中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會報告並備詢。記者鄭媁／攝影

中選會上周公布「反萊豬」、「公投綁大選」和「珍愛藻礁」三件公投案查對結果，三案都已跨越成案門檻，中選會委員會議明天將開會審議宣告公投成立。中選會主委李進勇今天表示，中選會昨召開緊急會議，防疫警戒若升到第三級，必須馬上做調整。

台灣基進立委陳柏惟罷免案，發動團體日前也向台中市選委會遞交第二階段連署書。李進勇表示，罷免案宣告成立後20日起至60日內投票，但這期間有公投時，罷免和公投是否要在同日舉行投票，「公職人員選罷法」及「公投法」均無明文規定。

至於公投和罷免是否會合併舉行，李進勇表示，由於罷免案尚未宣告，成立後才能訂定投票日落在什麼時候，相關評估都在考量中。

民進黨立委羅美玲質詢時詢問，疫情若持續嚴峻，是否影響公投進行？李進勇說，選務是群眾聚集的行為，對於選務和防疫工作如何配合，中選會非常重視，去年舉辦大大小小選務，包括補選及罷免等，已經導入選務防疫工作，也根據指揮中心指引配合選務規畫執行。

李進勇也說，中選會昨天召開緊急會議，若防疫警戒還是二級，原來的防疫計畫已經明定就緒；若萬一升到三級，必須馬上做調整。8月28日公投前，有很多訓練、演習必須動員到大量民眾，所以不能掉以輕心。

李進勇說，防疫萬一進到第三級，昨天會議經討論已經有相關定案，也會與地方選委會保持聯繫，隨時做好因應。

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