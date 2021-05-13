【足跡總整理】單日本土暴增16例！這2人參加進香團 從北到南跑很遠
新冠肺炎本土個案暴增16例破台灣單日新高！昨日確診的16人中，新北獅子會群聚10人，宜蘭遊藝場群聚3人，北市萬華茶室工作者2人，及1名基隆擺攤婦女，讓雙北基宜疫情拉警報。茶室2例及基隆婦女感染源尚待釐清，讓雙北基宜疫情拉警報。帶你一起盤點他們的足跡路線。
▍獅子會前會長交遊廣闊一傳十
新北某獅子會群聚案共有11人確診，主要標的者為前會長案1203，造成10人感染，共5男5女，其中包括他的妻子（案1218）。新北市衛生局疫調相關接觸者足跡，派出清潔隊至蘆洲、三重、五股、新莊、中和、永和等地消毒。
前會長案1203出入公共場所，已確知的地點為：
‧5月4日晚上 晶華亭餐廳
‧5月6日16:00-17:30 來來按摩蘆洲長安店
‧5月6日晚上 大風車婚宴會館
▍遊藝場8人確診 5天足跡遍及多間當地餐廳、超市
宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場群聚案累計8人確診，5月11日女員工案1202及另3名同事（案1208，11209、1211）、1名常客（案1210）確診，12日再增加3名接觸者確診，其中1人為遊藝場員工（案1216）及案1202的2名同住家人（案1231、1232）。
遊藝場群聚確診8人在可傳染期曾有5天進入社區，5月6日至10日，主要出入場所包括：
‧5月6-9日00:00-08:00 宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場（上班）
‧5月6日18:00 三媽臭臭鍋（羅東中山店）
‧5月7日01:00-02:00 老將自助餐（宜蘭礁溪）
‧5月7日17:30-18:30 八方悅鍋物（羅東店）
‧5月10日晚上 久千代海鮮百匯餐廳（宜蘭市）
‧5月10日晚上 全聯（宜蘭嵐峰門市）
▍茶室工作人員確診 她進香從北跑到南
台北市萬華區茶室工作者2人確診，包含三水街「鴻達茶藝館」的案1220，另一起為西園路一段「楓香清茶館」案1221。
其中案1221曾於5月7日參加為期2日的萬華青龍宮進香團，主要活動足跡包含以下地點：
‧鹿港竹安宮（彰化）
‧芳苑普天宮（彰化）
‧北港朝天宮（雲林）
‧嘉應廟（嘉義縣布袋）
‧嘉應廟「衝水路、迎王客」祭典
‧南鯤鯓廟鯤鯓王會館
▍擺攤婦南部進香 活動難掌控
基隆市12日也傳出1名確診者為50多歲的擺攤婦人（案1217），於5月1日參加80人遊覽車進香團，南下高雄宮廟，5月2日返回基隆後身體不適，曾到同一家診所就診5次，5月11日全身癱軟送醫確診。
指揮中心表示，案1217南部進香活動情況難掌握，但網路社群瘋傳一張圖卡，聲稱是「基隆市確診個案在高雄市活動歷程」，指該名確診者抵達高雄宮廟進香前，曾在南投一宮廟用餐，還到台南一家觀光工廠參觀。
高雄市長陳其邁13日證實，案1217在1日下午5點抵達高雄一宮廟進香，晚餐後住進另一間宮廟香客大樓，隔天早上7點離開，在高雄待了14小時。
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