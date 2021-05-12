2居家隔離者訪金門 一度失聯妨礙疫調縣府追究

台灣社區出現感染源不明的本土病例，匡列的居家隔離者有2人昨天抵達金門旅遊，但2人一度失聯，導致縣府相關單位花了很大人力時間尋找，縣府今天表示，如妨礙疫調，將從嚴從重裁罰。

疫情升溫，縣府災害應變中心今天再次召開會議，會中，衛生局針對11日晚間經疾病管制署通報有一對居家隔離夫妻抵金旅遊處理情形簡述說明。

縣長楊鎮浯會後受訪表示，本案件由衛生局局長會同民政處、警察局、消防局等人員，進行溝通說明後，將個案依中央規定先行送醫進行核酸檢測，檢驗結果為陰性，再做一人一戶安置，個案並無任何身體不適的症狀，衛生局將依規定進行每日個案健康關懷並登錄系統備查。

而為了安全起見，衛生局會將2人檢體進一步再送台灣檢驗相關量化數值，以完全情況掌握。

楊鎮浯說，疫情調查掌握個案行程及同團人員名單，針對個案所到之處已通知業者進行清潔消毒，另外，觀光處已安排同團團員在今天上午返台。

楊鎮浯表示，這2人因為恐懼，手機不接或關機失聯，導致縣府相關單位花了很多的人力及時間尋找，而且過程中有相關人員妨礙疫調的行為；金門醫療能量有限，從去年初以來，從嚴防疫，用高規格的方式抗疫，請衛生局就事實評估，這案件如果有惡意隱匿的情事，相關對象請從嚴、從重裁罰，以儆效尤。

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