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焦糖哥哥怒批記者問陳時中台股重挫 網酸：3+11怎都閉嘴不提

聯合新聞網 / 綜合報導
針對記者詢問陳時中台股議題，「焦糖哥哥」陳嘉行怒批亂問問題，引發網友熱議。圖／聯合報系資料照片
針對記者詢問陳時中台股議題，「焦糖哥哥」陳嘉行怒批亂問問題，引發網友熱議。圖／聯合報系資料照片

台灣本土疫情日漸嚴峻，今日一次增加16例本土確診案例，連帶影響台股局勢，盤中一度重挫超過1400點，創史上最大盤中跌點。有記者擔憂疫情將持續使台股受到影響，特地詢問疫情指揮官陳時中，不料卻遭日前加入民進黨的「焦糖哥哥」陳嘉行怒批亂問問題，引發網友熱議。

指揮中心今日下午召開防疫記者會，有媒體針對台股一度重挫1400點，創下史上盤中跌點新高，導致股民心慌慌的現象進行提問，希望陳時中能夠向民眾說明疫情現況，是否真的進入到隨時都會升級的危急階段嗎？還是仍處可防可控，為大家信心喊話一番。

陳時中則回應，看到股票市場跌得厲害，不過台灣基本面很好，不僅上一季GDP的成長率為8.16％，本月的出口成長率也有30%以上，基本狀況都算不錯；至於華航在管制下仍維持一定運量，因此對貿易層面的影響是小的。陳時中也提醒，近日本土案例民眾該要緊張、提高警覺，把個人防護做好，疫情指揮中心也會和地方快速防堵，一層一層「盡全力」擋住疫情，各部會也會各司其職，做最好的安排。

不過，「焦糖哥哥」陳嘉行對記者提問似乎相當不滿，在臉書發文表示「記者問陳時中股市問題...請問陳時中是投顧老師嗎？以後亂問問題乾脆一人送一針『中國科興疫苗』好了」。此文一出，便引來網友正反評論，有網友稱讚陳時中「EQ高、又懂見招拆招」、「秒變財經專家」；也有網友質疑焦糖哥哥「問什麼問題才不叫亂問？」、「3+11你怎都閉嘴不提」、「民進黨優秀黨員阿」。

新冠肺炎 COVID-19

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