確診個案參加嘉義廟會 行經足跡全面消毒

中央社 / 台北12日綜合報導

嘉義縣接獲中央疫情指揮中心通知，1確診案例7日曾參與布袋嘉應廟衝水路等廟會活動，今天立即針對個案足跡、出現處所及嘉應廟周邊環境消毒，降低民眾感染風險。

嘉義縣衛生局今晚表示，一名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）確診者曾參與布袋嘉應廟「衝水路、迎客王」等廟會活動，已掌握個案足跡，完成消毒工作。但確診者居住地等相關資訊，衛生局不便提供。

嘉義縣長翁章梁當天也參加了嘉應廟衝水路祭典，民眾擔心他是否會被感染，翁章梁說，他當天活動區域在侷限在舞台上及舞台前方，與參加祭典的觀眾有一定距離，且全程戴口罩、也打了疫苗，目前人好好的。

衛生局表示，民眾如參與嘉應廟衝水路廟會活動，在5月22日前有上呼吸道症狀，立即與衛生局聯繫或通報1922盡速就醫。

另外，為防堵疫情擴散，南投縣府表示，為確保社區安全，明天清晨由縣府環保局會同竹山鎮公所清潔隊到紫南宮實施環境消毒。

台南市環保局今天在安南區、歸仁區、永康區執行環境消毒。環保局表示，有關疫情相關清消工作，是由中央或地方衛生單位通報環保局執行，相關疫情資訊由中央流行疫情指揮中心公布說明。

新冠肺炎 COVID-19

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