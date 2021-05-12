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何時會升第三級防疫？ 他條列本土案例關聯性：快了

聯合新聞網 / 綜合報導
萬華區茶藝館出現確診個案，防疫人員至周邊環境進行消毒作業。圖／北市環保局提供
萬華區茶藝館出現確診個案，防疫人員至周邊環境進行消毒作業。圖／北市環保局提供

國內疫情連環爆，12日一口氣增加16例本土確診，不過指揮中心宣布，今日仍維持第二級防疫警戒。對此，一名網友條列式分析，盤點傳播風險最大的五起感染源不明之本土案例，並直言進入第三級，只是「時間早晚的問題」。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，今日暴增16例本土個案，幾乎已經是在進入第三級警戒的邊緣。他接著列出五大「本土不明感染源案」，分別為一、羅東遊藝場，屬群聚案；二、五股獅子會前會長，屬群聚案；三、基隆長庚驗出確診案，尚未群聚；四、萬華區三水街茶藝館，尚未群聚；以及五、萬華區西園路清茶館，尚未群聚。

該網友指出，根據防疫警戒級數的定義，只要第三、四、五起中，有任何一案傳播出去變成群聚感染，就符合第三級防疫措施發動的條件，也就是只要匡列的接觸者中有人染疫，就會升級。而他也認為「除非求神拜佛」祈求不要傳染出去，否則現在進入第三級防疫，應該「只是時間的問題而已」。

文章底下湧入討論，網友紛紛留言「我覺得早就滿三級條件了」、「這樣寫清楚很多」、「這個傳染力不是開玩笑，不要再拖拖拉拉了吧」；也有人補充「親密接觸者不算，所以就算他家人中了也還不算群聚」、「兩家茶藝館，說不定是同個人傳出的」、「沒用，他們會說文字遊戲」、「依照去年的標準現在就可以宣布」。

疫情警戒指標分級圖。
疫情警戒指標分級圖。

新冠肺炎 COVID-19

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