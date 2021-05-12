如果升到防疫第三級？ 網曝殘酷2選1：疫情失控或經濟崩潰

國內新冠肺炎疫情急遽升溫，12日本土病例共16人，再創單日最高本土確診紀錄，而若本周再發生一起群聚感染案，就會進入第三級防疫警戒，屆時大多營業場所都需關閉。面對台灣前所未有的疫情嚴峻程度，也讓網友熱烈討論起「第三級警戒究竟有多恐怖」。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，若台灣將防疫提升到第三級階段，根據相關規範內容，到時候除了維生必要的醫療和公家機關之外，其餘營業場所和公共場域，都需全數關閉，且室內聚會不得超過5人、室外則限制10人之內。

該網友指出，如果真的開到第三級，勢必會引起許多店家反彈，但若不照做，很可能就會迎來醫療體系崩潰。他也直言，指揮中心明知變種病毒的傳播速度快，卻仍用機師「3+11」的隔離制度去賭疫情擴散的風險，做法實在不妥，怒批「第三級警戒開下去會有多少人失業？」

文章曝光後引起熱議，許多網友回應「經濟崩潰，疫情崩潰，哪個恐怖？」、「第三級學校都要停課了」、「服務業應該會直接開除全部員工，光房租應該就一堆店家撐不住」、「收入直接腰斬」、「很多偏鄉都靠便利超商和超市，營業場所關閉不知道怎麼處理」等；不過也有人認為「我賭不敢升」、「管制人數強制戴口罩就很夠了，不必要搞成大家人心惶惶」。

此外，有網友回文指出，身邊有友人為百貨業者，由於就算店面不開門，百貨的租金仍需照樣支付，一個月就得花費10萬，加上員工薪水一人至少2萬多，以一間店四位員工、總共擁有三間店計算，一個月得無償耗費60萬元，因此，聽聞可能升到三級的消息，許多業者都相當崩潰。

疫情警戒標準及因應事項。圖／指揮中心提供

商品推薦