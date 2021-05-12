染疫基隆婦到高雄兩廟進香 匡列56人擴大疫調

確診武漢肺炎的基隆婦人曾到高雄兩廟宇進香，高雄初步匡列56名接觸者，後續將調閱監視器及電子足跡，確認是否有遺漏，市長陳其邁今天表示，防疫是否加嚴，將視本案後續決定。

這名確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）婦人平日在基隆以擺攤為生，感染源頭不明，曾在5月1日到高雄進香，並分別在兩家廟宇用餐及過夜。

陳其邁下午召開防疫應變會議，會後受訪表示，目前匡列56名接觸者，包括廟方接待人員及香客大樓管理人員等，後續將調閱監視器，確認是否有漏網之魚。

陳其邁表示，據了解，香客團在場時沒有混雜過多人員，但婦人晚間是否外出將透過電子足跡比對。因廟方服務人員有列冊，市府將逐筆清查資料。消毒工作會在今天完成，匡列者今天也會入住防疫旅館隔離4天並採檢，若出現症狀將轉往隔離病房，無症狀則將篩檢陰性後轉自主健康管理。

針對雙北地區啟動防疫2.0等加嚴措施，陳其邁表示，高雄將視本案後續發展做決定，若有新增確診個案，防疫會升級，若平安渡過，市府將以現在的防疫措施進行因應，包括23家專責醫院設置疫情戶外問診區、調整動線並鼓勵施打疫苗等，要減少院內感染可能。

根據高雄市政府，防疫加嚴措施包括，夜市跟市場大型賣場禁止試吃及邊走邊吃，即食性食品也須加蓋遮蔽，同時落實人流管制、實聯制及清潔消毒。對於八大行業，高市將成立跨局處小組防疫稽查，違者可處新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

在電影院方面，市府新聞局11日查察11家電影院、共84影廳，並均符合防疫規定。至於大型宗教活動，則將比照中央公布集會規定，室外500人以上、室內100人以上活動原則禁止；若仍有舉辦需求，需送交活動企劃書與防疫計畫給市府審查，經同意才能舉辦。

市府衛生局今天也到315家超商及雜貨店、15家賣場、30家餐飲業、42家長照機構及50處社區據點稽查，共稽查452處，並發現未配戴口罩54人，以及熟食未加蓋、飲食座位未採梅花座等違規事項，經糾正後已輔導改善。

商品推薦