萬華2茶室員工確診且源頭不明 北市坦言疫調困難

指揮中心今天宣布北市萬華區有2名茶室員工確診武漢肺炎，源頭不明，台北市副市長黃珊珊表示，萬華區已全區消毒，因確診者工作行業關係，疫調上有困難，還需要一點時間。

台北市今天舉行防疫記者會，黃珊珊表示，接到指揮中心通報有確診個案後，已啟動萬華區全區消毒，因確診者工作行業的關係，在疫調上碰到困難，衛生局正努力追蹤接觸者，並調動其他科室同仁協助，包含運用監視系統，還需要一點時間。

新北市長侯友宜今天宣布關閉KTV等八大特殊娛樂業及網咖、電子遊戲場等場所；台北市長柯文哲表示，今天已先公布北市準第3階段初步的防疫措施，每天會視疫情狀況與需要去調整，不會一下子全部禁止。

黃珊珊補充，確診者所在的特種行業部分，今天發生後已開始加強管制，其實這幾天大概都不太會有人去這些場所了。

至於是否考慮封城，柯文哲說，該封城就封城，還沒到該封城時就不需要封，北市府都已做好準備，不用在這個階段增加市民恐慌，封城要出動軍隊管制，所以不要亂來。

指揮中心今天宣布新增16例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中案1220為60多歲女性，在萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，初步掌握接觸者30人。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，在萬華區西園路一段「楓香清茶館」工作，初步掌握接觸者12人。

商品推薦